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Постпред Гатилов обвинил Запад в политизации спецучреждений ООН - РИА Новости, 08.02.2024
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07:36 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/oon-1926070919.html
Постпред Гатилов обвинил Запад в политизации спецучреждений ООН
Постпред Гатилов обвинил Запад в политизации спецучреждений ООН - РИА Новости, 08.02.2024
Постпред Гатилов обвинил Запад в политизации спецучреждений ООН
Запад политизирует структуры и органы ООН, чтобы создать однополярный мир, в котором он устанавливает правила, но остаются возможности для формирования нового... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:36
2024-02-08T07:36
россия
женева (город)
вашингтон (штат)
геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Запад политизирует структуры и органы ООН, чтобы создать однополярный мир, в котором он устанавливает правила, но остаются возможности для формирования нового полицентричного миропорядка, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Политизация работы специальных учреждений ООН, созданных для совместного решения задач социального, культурного, экономического и правового характера, уже в течение нескольких последних лет идёт в русле подхода Запада, который отчаянно стремится заставить весь мир играть по своим так называемым "правилам". Цель этой западной кампании состоит в дискредитации неугодных государств, возрождении однополярного мира, в котором узкий круг стран навязывает свои правила, а от всех остальных требуется лишь их беспрекословно соблюдать", - сказал он. Однако Гатилов считает, что остаются возможности для настоящей дипломатии, когда собеседники относятся друг к другу с уважением и стремятся к достижению компромисса. По его мнению, особенно важно развивать набирающую обороты тенденцию формирования нового полицентричного миропорядка. "Это позволит отодвинуться от упомянутой вами "точки невозврата", к которой нас подталкивает агрессивная политика Вашингтона и подыгрывающего ему Брюсселя. В этом контексте я надеюсь, что здравомыслящая часть европейского политистеблишмента в скором времени очнётся и поймет необходимость руководствоваться в первую очередь своими интересами, а не действовать по указке из-за океана", - добавил дипломат. Глава дипмиссии РФ также отметил, что "безапелляционное следование директивам Вашингтона" спровоцировало опасные кризисные тенденции в экономике и социальной сфере европейских государств, вопреки их интересам. В январе заместитель министра труда Алексей Вовченко заявил в Женеве, что политизация тем на форумах ООН и других международных организаций стала обычным делом, даже когда ей не место. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди также заявил о беспрецедентной политизации гуманитарных ответов на мировые кризисы.
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россия, женева (город), вашингтон (штат), геннадий гатилов, алексей вовченко, филиппо гранди, оон, в мире
Россия, Женева (город), Вашингтон (штат), Геннадий Гатилов, Алексей Вовченко, Филиппо Гранди, ООН, В мире
Постпред Гатилов обвинил Запад в политизации спецучреждений ООН

Постпред Гатилов: Запад политизирует спецучреждения ООН ради однополярного мира

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Запад политизирует структуры и органы ООН, чтобы создать однополярный мир, в котором он устанавливает правила, но остаются возможности для формирования нового полицентричного миропорядка, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«
"Политизация работы специальных учреждений ООН, созданных для совместного решения задач социального, культурного, экономического и правового характера, уже в течение нескольких последних лет идёт в русле подхода Запада, который отчаянно стремится заставить весь мир играть по своим так называемым "правилам". Цель этой западной кампании состоит в дискредитации неугодных государств, возрождении однополярного мира, в котором узкий круг стран навязывает свои правила, а от всех остальных требуется лишь их беспрекословно соблюдать", - сказал он.
Однако Гатилов считает, что остаются возможности для настоящей дипломатии, когда собеседники относятся друг к другу с уважением и стремятся к достижению компромисса. По его мнению, особенно важно развивать набирающую обороты тенденцию формирования нового полицентричного миропорядка.
"Это позволит отодвинуться от упомянутой вами "точки невозврата", к которой нас подталкивает агрессивная политика Вашингтона и подыгрывающего ему Брюсселя. В этом контексте я надеюсь, что здравомыслящая часть европейского политистеблишмента в скором времени очнётся и поймет необходимость руководствоваться в первую очередь своими интересами, а не действовать по указке из-за океана", - добавил дипломат.
Глава дипмиссии РФ также отметил, что "безапелляционное следование директивам Вашингтона" спровоцировало опасные кризисные тенденции в экономике и социальной сфере европейских государств, вопреки их интересам.
В январе заместитель министра труда Алексей Вовченко заявил в Женеве, что политизация тем на форумах ООН и других международных организаций стала обычным делом, даже когда ей не место. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди также заявил о беспрецедентной политизации гуманитарных ответов на мировые кризисы.
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РоссияЖенева (город)Вашингтон (штат)Геннадий ГатиловАлексей ВовченкоФилиппо ГрандиООНВ мире
 
 
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