https://ria.ru/20240208/oon-1926063475.html

В МИД выступили за статус постоянных членов СБ ООН для Индии и Бразилии

В МИД выступили за статус постоянных членов СБ ООН для Индии и Бразилии - РИА Новости, 08.02.2024

В МИД выступили за статус постоянных членов СБ ООН для Индии и Бразилии

Индия и Бразилия являются серьезными кандидатами на место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, реформа этого органа становится все более востребована,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T05:40

2024-02-08T05:40

2024-02-08T05:40

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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Индия и Бразилия являются серьезными кандидатами на место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, реформа этого органа становится все более востребована, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Для повышения эффективности работы СБ необходимо расширить представленность развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки. Считаем Бразилию и Индию сильными кандидатами на постоянные места в Совете в случае принятия решения о его расширении, как в категории постоянных, так и непостоянных членов", - сказал он. Гатилов добавил, что реформа СБ ООН становится "все более востребованной" для устранения недопредставленности развивающихся стран, в то время как Запад слишком представлен. "Современная архитектура глобального управления не вполне соответствует геополитическим реалиям. А они должны учитывать появление на карте мира новых центров политико-экономического влияния, способствовать построению более справедливого и демократичного миропорядка, укрепления подлинно многосторонних начал в международных делах", - считает дипломат. Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года.

https://ria.ru/20231110/oon-1908725921.html

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бразилия

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индия, бразилия, россия, геннадий гатилов, оон, совет безопасности оон, в мире