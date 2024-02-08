https://ria.ru/20240208/oon-1926058440.html

Постпред Гатилов обвинил ООН в игнорировании данных о преступлениях Киева

Постпред Гатилов обвинил ООН в игнорировании данных о преступлениях Киева - РИА Новости, 08.02.2024

Постпред Гатилов обвинил ООН в игнорировании данных о преступлениях Киева

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и органы Совета по правам человека ООН (СПЧ) игнорируют рассылаемые Россией документы о... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T03:39

2024-02-08T03:39

2024-02-08T03:52

россия

прибалтика

албания

оон

геннадий гатилов

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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и органы Совета по правам человека ООН (СПЧ) игнорируют рассылаемые Россией документы о преступлениях киевского режима и нарушениях прав россиян в Прибалтике, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Поверьте, не проходит и недели, чтобы мы не направляли этим механизмам (УВКПЧ и СПЧ ООН – ред.) имеющиеся в нашем распоряжении развернутые материалы о нарушениях прав человека в тех или иных государствах, о притеснении наших соотечественников в странах Прибалтики, о преступлениях киевских властей и т. п. МИД России регулярно выпускает соответствующие доклады, которые также передаются нами в управление и спецпроцедурам", - сказал он. Гатилов отметил, что эти документы либо оседают "мертвым грузом", либо им не дают хода в ООН те, кто "не заинтересован в налаживании конструктивных отношений с Россией". В особенности это касается материалов по Украине, добавил он. "По пальцам можно перечислить случаи, когда адресаты нашей корреспонденции хотя бы подтверждали нам получение соответствующих документов. И не более того. Но мы не опускаем руки и продолжаем снабжать ооновских правозащитников имеющимися у нас весьма обширными материалами", - подчеркнул дипломат. По мнению Гатилова, если в УВКПЧ это объясняется политической ангажированностью, то в СПЧ это связано с количеством голосов западных стран."Однако и в этом случае мы не опускаем руки и продолжаем регулярно поднимать в совете обозначенные вами темы (нарушение прав россиян в Прибалтике и нарушения киевского режима – ред.), периодически проводим по ним тематические мероприятия "на полях" сессий с подключением представителей конструктивно настроенных институтов гражданского общества. Как говорится, вода камень точит", - заключил Гатилов.Ранее он заявлял, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Гатилов отмечал, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права. В 2023 году РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. МИД РФ отметил, что Москва в качестве государства-наблюдателя продолжит свою активную работу в совете, а также добавил, что "главная задача - окончательно переломить тенденцию превращения СПЧ в "карательный" орган, обслуживающий интересы одной группы государств".

https://ria.ru/20240202/isk-1925097927.html

https://ria.ru/20240201/deputat-1924714236.html

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россия, прибалтика, албания, оон, геннадий гатилов