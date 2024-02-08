https://ria.ru/20240208/ogon-1926274503.html

В Куеде ликвидировали горение, где огонь с газопровода перешел на дома

В Куеде ликвидировали горение, где огонь с газопровода перешел на дома - РИА Новости, 08.02.2024

В Куеде ликвидировали горение, где огонь с газопровода перешел на дома

Ликвидировано открытое горение строений в пермской Куеде, где огонь с горящего газопровода перешел на несколько домов, сообщили в краевом МЧС. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T22:04

2024-02-08T22:04

2024-02-08T23:36

происшествия

пермский край

дмитрий махонин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 8 фев - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение строений в пермской Куеде, где огонь с горящего газопровода перешел на несколько домов, сообщили в краевом МЧС. Ранее в экстренных службах сообщили, что в Куединском округе Пермского края огонь с горящего газопровода перешел на соседние дома. По данным губернатора Дмитрия Махонина, в результате пожара пострадали шесть человек. Людей отвезли в местную больницу. "Ликвидировано открытое горение строений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240208/pozhar-1926269871.html

пермский край

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происшествия, пермский край, дмитрий махонин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)