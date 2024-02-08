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В Куеде ликвидировали горение, где огонь с газопровода перешел на дома
В Куеде ликвидировали горение, где огонь с газопровода перешел на дома - РИА Новости, 08.02.2024
В Куеде ликвидировали горение, где огонь с газопровода перешел на дома
Ликвидировано открытое горение строений в пермской Куеде, где огонь с горящего газопровода перешел на несколько домов, сообщили в краевом МЧС. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:04
2024-02-08T22:04
2024-02-08T23:36
происшествия
пермский край
дмитрий махонин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 8 фев - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение строений в пермской Куеде, где огонь с горящего газопровода перешел на несколько домов, сообщили в краевом МЧС. Ранее в экстренных службах сообщили, что в Куединском округе Пермского края огонь с горящего газопровода перешел на соседние дома. По данным губернатора Дмитрия Махонина, в результате пожара пострадали шесть человек. Людей отвезли в местную больницу. "Ликвидировано открытое горение строений", - говорится в сообщении.
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происшествия, пермский край, дмитрий махонин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Дмитрий Махонин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Куеде ликвидировали горение, где огонь с газопровода перешел на дома
В Пермском Куеде ликвидировали горение, где огонь с газопровода перешел на дома