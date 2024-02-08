В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Одессе прогремел мощный взрыв
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное", в 10 областях Украины объявлена воздушная тревога.
«
"В Одессе прогремел мощный взрыв", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
Позднее телеканал сообщил о взрывах в Николаеве.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Российская армия наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как подчеркнули в Кремле, войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.