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В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:50 08.02.2024 (обновлено: 02:19 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/odessa-1926053383.html
В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ
В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ
Мощный взрыв прогремел в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное", в 10 областях Украины объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T01:50
2024-02-08T02:19
специальная военная операция на украине
одесса
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное", в 10 областях Украины объявлена воздушная тревога."В Одессе прогремел мощный взрыв", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Позднее телеканал сообщил о взрывах в Николаеве.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Российская армия наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как подчеркнули в Кремле, войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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одесса, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ

"Общественное": в Одессе прогремел мощный взрыв

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное", в 10 областях Украины объявлена воздушная тревога.
«
"В Одессе прогремел мощный взрыв", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
Позднее телеканал сообщил о взрывах в Николаеве.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Российская армия наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как подчеркнули в Кремле, войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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