https://ria.ru/20240208/odessa-1926053383.html

В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ

В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.02.2024

В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ

Мощный взрыв прогремел в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное", в 10 областях Украины объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T01:50

2024-02-08T01:50

2024-02-08T02:19

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное", в 10 областях Украины объявлена воздушная тревога."В Одессе прогремел мощный взрыв", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Позднее телеканал сообщил о взрывах в Николаеве.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Российская армия наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как подчеркнули в Кремле, войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/vzryv-1926013330.html

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одесса, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире