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Россия не даст Киеву заблокировать работу ОЧЭС, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 08.02.2024
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11:33 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/oches-1926112977.html
Россия не даст Киеву заблокировать работу ОЧЭС, заявил замглавы МИД
Россия не даст Киеву заблокировать работу ОЧЭС, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 08.02.2024
Россия не даст Киеву заблокировать работу ОЧЭС, заявил замглавы МИД
Россия не даст Киеву заблокировать работу Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), диалог должен идти строго по мандату, заявил в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:33
2024-02-08T11:33
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия не даст Киеву заблокировать работу Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), диалог должен идти строго по мандату, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "В нашей работе на указанной площадке твердо исходим из недопустимости искусственной политизации ее деятельности отдельными делегациями. Предсказуемо пытается заблокировать любые полезные инициативы на площадке ЧЭС украинская сторона. Планомерно и эффективно этому противодействуем. Для нас важно, чтобы организация фокусировалась на прагматичном, недискриминационном и ориентированном на практический результат диалоге строго в рамках имеющегося мандата", - сказал дипломат. "Конечно, из-за постоянных попыток политизации ЧЭС со стороны ряда недружественных стран работа на этой площадке во многом остается "подмороженной". Однако подавляющее большинство государств-членов старается сохранять имеющиеся механизмы взаимодействия. И пока это удается", - добавил Панкин. ОЧЭС объединяет 13 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию, Украину, Северную Македонию. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя.
https://ria.ru/20220321/chernomorskiy-1779328762.html
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в мире, россия, киев, азербайджан, александр панкин
В мире, Россия, Киев, Азербайджан, Александр Панкин
Россия не даст Киеву заблокировать работу ОЧЭС, заявил замглавы МИД

Панкин заявил о попытках политизации ЧЭС со стороны недружественных стран

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав МИД стран-участниц Организации черноморского экономического сотрудничества
Заседание Совета глав МИД стран-участниц Организации черноморского экономического сотрудничества - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заседание Совета глав МИД стран-участниц Организации черноморского экономического сотрудничества. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия не даст Киеву заблокировать работу Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), диалог должен идти строго по мандату, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"В нашей работе на указанной площадке твердо исходим из недопустимости искусственной политизации ее деятельности отдельными делегациями. Предсказуемо пытается заблокировать любые полезные инициативы на площадке ЧЭС украинская сторона. Планомерно и эффективно этому противодействуем. Для нас важно, чтобы организация фокусировалась на прагматичном, недискриминационном и ориентированном на практический результат диалоге строго в рамках имеющегося мандата", - сказал дипломат.
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"Конечно, из-за постоянных попыток политизации ЧЭС со стороны ряда недружественных стран работа на этой площадке во многом остается "подмороженной". Однако подавляющее большинство государств-членов старается сохранять имеющиеся механизмы взаимодействия. И пока это удается", - добавил Панкин.
ОЧЭС объединяет 13 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию, Украину, Северную Македонию. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя.
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