https://ria.ru/20240208/oches-1926112977.html

Россия не даст Киеву заблокировать работу ОЧЭС, заявил замглавы МИД

Россия не даст Киеву заблокировать работу ОЧЭС, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 08.02.2024

Россия не даст Киеву заблокировать работу ОЧЭС, заявил замглавы МИД

Россия не даст Киеву заблокировать работу Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), диалог должен идти строго по мандату, заявил в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:33

2024-02-08T11:33

2024-02-08T11:33

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азербайджан

александр панкин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия не даст Киеву заблокировать работу Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), диалог должен идти строго по мандату, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "В нашей работе на указанной площадке твердо исходим из недопустимости искусственной политизации ее деятельности отдельными делегациями. Предсказуемо пытается заблокировать любые полезные инициативы на площадке ЧЭС украинская сторона. Планомерно и эффективно этому противодействуем. Для нас важно, чтобы организация фокусировалась на прагматичном, недискриминационном и ориентированном на практический результат диалоге строго в рамках имеющегося мандата", - сказал дипломат. "Конечно, из-за постоянных попыток политизации ЧЭС со стороны ряда недружественных стран работа на этой площадке во многом остается "подмороженной". Однако подавляющее большинство государств-членов старается сохранять имеющиеся механизмы взаимодействия. И пока это удается", - добавил Панкин. ОЧЭС объединяет 13 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию, Украину, Северную Македонию. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя.

https://ria.ru/20220321/chernomorskiy-1779328762.html

https://ria.ru/20220625/oches-1797533911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, азербайджан, александр панкин