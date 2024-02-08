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ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/obstrel-1926245705.html
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке - РИА Новости, 08.02.2024
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке
Украинские войска выпустили в четверг 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Горловке, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:44
2024-02-08T18:44
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
горловка
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.45 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В 17.15 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка и Горловке, выпустив по городам в общей сложности шесть снарядов из "натовской" артиллерии. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
https://ria.ru/20240208/vzryv-1926244481.html
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донецк
макеевка
горловка
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донецк, макеевка, горловка, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке

СЦКК: ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколок боеприпаса
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколок боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.45 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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В 17.15 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка и Горловке, выпустив по городам в общей сложности шесть снарядов из "натовской" артиллерии.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
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