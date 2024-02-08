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ВСУ вновь атаковали территорию Белгородской области - РИА Новости, 08.02.2024
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11:05 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/obstrel-1926103175.html
ВСУ вновь атаковали территорию Белгородской области
ВСУ вновь атаковали территорию Белгородской области - РИА Новости, 08.02.2024
ВСУ вновь атаковали территорию Белгородской области
Украинские военные за последние сутки обстреляли территорию Белгородской области 30 снарядами, пострадали пятеро мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:05
2024-02-08T11:05
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки обстреляли территорию Белгородской области 30 снарядами, пострадали пятеро мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Согласно статистике за 7 февраля, украинские военные обстреляли пять муниципалитетов 30 снарядами, включая одно устройство с дрона. Кроме того, два дрона-камикадзе атаковали область, два украинских беспилотника были сбиты. Больше всего обстрелу подвергся Шебекинский округ. Гладков не привел в сводке данные по сбитым воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, но ранее он информировал, что их было сбито 12 штук. За отчетный день пострадали пятеро мирных жителей, трое из них находятся в больнице. "В Грайворонском городском округе в селе Пороз двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Также в селе с БПЛА сброшен осколочный боеприпас на экскаватор. Никто не пострадал. По окраине села Рождественка выпущено 4 минометных снаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ пострадали три человека. После оказанной медицинской помощи мужчина и женщины отправлены домой. Еще один мужчина с осколочным ранением головы и контузией находится в больнице. Повреждения выявлены в 54 квартирах пяти многоквартирных домов, 9 частных домовладениях, 11 хозсубъектах и 36 автомобилях. В Белгородском районе, по словам главы области, в селе Новая Деревня сбит беспилотник. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны Украины разрушения выявлены в поселке Разумное – пострадали 6 частных жилых домовладений, теплица и 10 автомобилей. Также, по информации Гладкова, в Краснояружском районе три раза из миномета обстреляна окраина села Вязовое. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 6 минометных снарядов. Есть двое пострадавших... В результате обстрела есть повреждения на одном производственном предприятии, также повреждены 10 автомобилей. Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 10 прилетов. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях: посечены кровли, фасады и окна. Также поврежден один автомобиль. Над селом Батрацкая Дача системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в поселке Маслова Пристань в одном частном домовладении выявлены повреждения. По поселку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240208/obstrel-1926085819.html
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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ вновь атаковали территорию Белгородской области

ВСУ выпустили по территории Белгородской области 30 снарядов за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки обстреляли территорию Белгородской области 30 снарядами, пострадали пятеро мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Согласно статистике за 7 февраля, украинские военные обстреляли пять муниципалитетов 30 снарядами, включая одно устройство с дрона. Кроме того, два дрона-камикадзе атаковали область, два украинских беспилотника были сбиты. Больше всего обстрелу подвергся Шебекинский округ. Гладков не привел в сводке данные по сбитым воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, но ранее он информировал, что их было сбито 12 штук. За отчетный день пострадали пятеро мирных жителей, трое из них находятся в больнице.
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"В Грайворонском городском округе в селе Пороз двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Также в селе с БПЛА сброшен осколочный боеприпас на экскаватор. Никто не пострадал. По окраине села Рождественка выпущено 4 минометных снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ пострадали три человека. После оказанной медицинской помощи мужчина и женщины отправлены домой. Еще один мужчина с осколочным ранением головы и контузией находится в больнице. Повреждения выявлены в 54 квартирах пяти многоквартирных домов, 9 частных домовладениях, 11 хозсубъектах и 36 автомобилях.
В Белгородском районе, по словам главы области, в селе Новая Деревня сбит беспилотник. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны Украины разрушения выявлены в поселке Разумное – пострадали 6 частных жилых домовладений, теплица и 10 автомобилей. Также, по информации Гладкова, в Краснояружском районе три раза из миномета обстреляна окраина села Вязовое.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 6 минометных снарядов. Есть двое пострадавших... В результате обстрела есть повреждения на одном производственном предприятии, также повреждены 10 автомобилей. Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 10 прилетов. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях: посечены кровли, фасады и окна. Также поврежден один автомобиль. Над селом Батрацкая Дача системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в поселке Маслова Пристань в одном частном домовладении выявлены повреждения. По поселку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов", - сообщил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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