ВСУ вновь атаковали территорию Белгородской области
ВСУ выпустили по территории Белгородской области 30 снарядов за сутки
Осколки снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки обстреляли территорию Белгородской области 30 снарядами, пострадали пятеро мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Согласно статистике за 7 февраля, украинские военные обстреляли пять муниципалитетов 30 снарядами, включая одно устройство с дрона. Кроме того, два дрона-камикадзе атаковали область, два украинских беспилотника были сбиты. Больше всего обстрелу подвергся Шебекинский округ. Гладков не привел в сводке данные по сбитым воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом, но ранее он информировал, что их было сбито 12 штук. За отчетный день пострадали пятеро мирных жителей, трое из них находятся в больнице.
"В Грайворонском городском округе в селе Пороз двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Также в селе с БПЛА сброшен осколочный боеприпас на экскаватор. Никто не пострадал. По окраине села Рождественка выпущено 4 минометных снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ пострадали три человека. После оказанной медицинской помощи мужчина и женщины отправлены домой. Еще один мужчина с осколочным ранением головы и контузией находится в больнице. Повреждения выявлены в 54 квартирах пяти многоквартирных домов, 9 частных домовладениях, 11 хозсубъектах и 36 автомобилях.
В Белгородском районе, по словам главы области, в селе Новая Деревня сбит беспилотник. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны Украины разрушения выявлены в поселке Разумное – пострадали 6 частных жилых домовладений, теплица и 10 автомобилей. Также, по информации Гладкова, в Краснояружском районе три раза из миномета обстреляна окраина села Вязовое.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 6 минометных снарядов. Есть двое пострадавших... В результате обстрела есть повреждения на одном производственном предприятии, также повреждены 10 автомобилей. Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 10 прилетов. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях: посечены кровли, фасады и окна. Также поврежден один автомобиль. Над селом Батрацкая Дача системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в поселке Маслова Пристань в одном частном домовладении выявлены повреждения. По поселку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов", - сообщил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.