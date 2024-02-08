https://ria.ru/20240208/obstrel-1926094210.html
Украинские войска ударили по шахте в Макеевке
Украинские войска ударили по шахте в Макеевке - РИА Новости, 08.02.2024
Украинские войска ударили по шахте в Макеевке
Украинские войска при утреннем обстреле Макеевки нанесли удар по шахте, пострадавших нет, сообщил мэр города в ДНР Владислав Ключаров в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:41
2024-02-08T10:41
2024-02-08T10:41
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска при утреннем обстреле Макеевки нанесли удар по шахте, пострадавших нет, сообщил мэр города в ДНР Владислав Ключаров в Telegram-канале. "Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать инфраструктуру нашего города. Сегодня утром они ударили по шахте в Червоногвардейском районе. К счастью, из людей никто не пострадал. Повреждено остекление", - говорится в сообщении Ключарова. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 7.00 выпустили по этому району три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240208/obstrel-1926085819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска ударили по шахте в Макеевке
Украинские войска ударили по шахте в Макеевке, пострадавших нет