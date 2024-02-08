https://ria.ru/20240208/obstrel-1926094210.html

Украинские войска ударили по шахте в Макеевке

Украинские войска ударили по шахте в Макеевке - РИА Новости, 08.02.2024

Украинские войска ударили по шахте в Макеевке

Украинские войска при утреннем обстреле Макеевки нанесли удар по шахте, пострадавших нет, сообщил мэр города в ДНР Владислав Ключаров в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:41

2024-02-08T10:41

2024-02-08T10:41

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска при утреннем обстреле Макеевки нанесли удар по шахте, пострадавших нет, сообщил мэр города в ДНР Владислав Ключаров в Telegram-канале. "Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать инфраструктуру нашего города. Сегодня утром они ударили по шахте в Червоногвардейском районе. К счастью, из людей никто не пострадал. Повреждено остекление", - говорится в сообщении Ключарова. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 7.00 выпустили по этому району три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20240208/obstrel-1926085819.html

https://ria.ru/20240208/obstrel-1926049297.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия