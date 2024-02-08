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Украинские войска ударили по шахте в Макеевке - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/obstrel-1926094210.html
Украинские войска ударили по шахте в Макеевке
Украинские войска ударили по шахте в Макеевке - РИА Новости, 08.02.2024
Украинские войска ударили по шахте в Макеевке
Украинские войска при утреннем обстреле Макеевки нанесли удар по шахте, пострадавших нет, сообщил мэр города в ДНР Владислав Ключаров в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:41
2024-02-08T10:41
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска при утреннем обстреле Макеевки нанесли удар по шахте, пострадавших нет, сообщил мэр города в ДНР Владислав Ключаров в Telegram-канале. "Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать инфраструктуру нашего города. Сегодня утром они ударили по шахте в Червоногвардейском районе. К счастью, из людей никто не пострадал. Повреждено остекление", - говорится в сообщении Ключарова. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 7.00 выпустили по этому району три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240208/obstrel-1926085819.html
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макеевка
донецкая народная республика
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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска ударили по шахте в Макеевке

Украинские войска ударили по шахте в Макеевке, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска при утреннем обстреле Макеевки нанесли удар по шахте, пострадавших нет, сообщил мэр города в ДНР Владислав Ключаров в Telegram-канале.
"Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать инфраструктуру нашего города. Сегодня утром они ударили по шахте в Червоногвардейском районе. К счастью, из людей никто не пострадал. Повреждено остекление", - говорится в сообщении Ключарова.
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Вчера, 09:50
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 7.00 выпустили по этому району три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:21
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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