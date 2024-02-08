ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета фиксирует последствия обстрелов
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия обстрелов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
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"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:30 (совпадает с мск) — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
В 7:00 и 8:40 обстрелам подверглись Червоногвардейский район Макеевки и Никитовский район Горловки, по ним также выпустили по три снаряда.
Украинские военные регулярно обстреливают Донецкую Народную Республику. В минувшее воскресенье из-за атак ВСУ пострадали четыре жителя Донецка. Кроме того, в пятницу противник сбросил с БПЛА боеприпас в Петровском районе города. В результате погиб мирный житель.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. Украине поставили дальнобойные гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие подобные снаряды. ВСУ обстреливают ими города Донбасса.