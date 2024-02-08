Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 08.02.2024 (обновлено: 10:27 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/obstrel-1926085819.html
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 08.02.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:50
2024-02-08T10:27
донецк
макеевка
горловка
нато
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917695888_0:75:2894:1703_1920x0_80_0_0_fcf5d50a1f855eebb3060d2ef3924c85.jpg
ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.&quot;После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:30 (совпадает с мск) — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров&quot;, — говорится в публикации.В 7:00 и 8:40 обстрелам подверглись Червоногвардейский район Макеевки и Никитовский район Горловки, по ним также выпустили по три снаряда.Украинские военные регулярно обстреливают Донецкую Народную Республику. В минувшее воскресенье из-за атак ВСУ пострадали четыре жителя Донецка. Кроме того, в пятницу противник сбросил с БПЛА боеприпас в Петровском районе города. В результате погиб мирный житель.
донецк
макеевка
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917695888_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_18c7f2952c60c42c9225c5249ff13486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, макеевка, горловка, нато, происшествия, вооруженные силы украины
Донецк, Макеевка, Горловка, НАТО, Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета фиксирует последствия обстрелов
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия обстрелов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
«

"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:30 (совпадает с мск) — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.

В 7:00 и 8:40 обстрелам подверглись Червоногвардейский район Макеевки и Никитовский район Горловки, по ним также выпустили по три снаряда.
Украинские военные регулярно обстреливают Донецкую Народную Республику. В минувшее воскресенье из-за атак ВСУ пострадали четыре жителя Донецка. Кроме того, в пятницу противник сбросил с БПЛА боеприпас в Петровском районе города. В результате погиб мирный житель.

Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. Украине поставили дальнобойные гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие подобные снаряды. ВСУ обстреливают ими города Донбасса.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 февраля, 14:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.02.2024Посмотреть
 
ДонецкМакеевкаГорловкаНАТОПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала