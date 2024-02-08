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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 08.02.2024

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:50

2024-02-08T09:50

2024-02-08T10:27

донецк

макеевка

горловка

нато

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:30 (совпадает с мск) — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.В 7:00 и 8:40 обстрелам подверглись Червоногвардейский район Макеевки и Никитовский район Горловки, по ним также выпустили по три снаряда.Украинские военные регулярно обстреливают Донецкую Народную Республику. В минувшее воскресенье из-за атак ВСУ пострадали четыре жителя Донецка. Кроме того, в пятницу противник сбросил с БПЛА боеприпас в Петровском районе города. В результате погиб мирный житель.

донецк

макеевка

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, макеевка, горловка, нато, происшествия, вооруженные силы украины