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Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.02.2024
Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 270 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T00:21
2024-02-08T00:21
2024-02-08T00:21
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сцкк
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украина
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 270 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Восемьдесят один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Тридцать шесть обстрелов - на донецком направлении. Тридцать восемь обстрелов - на горловском направлении. Четыре обстрела – на ясиноватском направлении. Три обстрела - на волновахском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 270 различных боеприпасов. Также в представительство поступили сведения о ранении пяти сотрудников МЧС ДНР и одного мирного жителя.
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донецкая народная республика, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, в мире
Донецкая Народная Республика, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, В мире
Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 270 боеприпасов