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США в 2023 году расширили географию закупок нефти в Африке - РИА Новости, 08.02.2024
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04:05 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/neft-1926059606.html
США в 2023 году расширили географию закупок нефти в Африке
США в 2023 году расширили географию закупок нефти в Африке - РИА Новости, 08.02.2024
США в 2023 году расширили географию закупок нефти в Африке
Соединенные Штаты в прошлом году нарастили закупки нефти из стран Африки: список государств, экспортирующих в Америку "черное золото", пополнился Египтом,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T04:05
2024-02-08T04:05
сша
африка
египет
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты в прошлом году нарастили закупки нефти из стран Африки: список государств, экспортирующих в Америку "черное золото", пополнился Египтом, Камеруном, Демократической республикой Конго, Кот-д'Ивуаром, Чадом и Экваториальной Гвинеей, подсчитало РИА Новости на основании данных американской статслужбы. Регулярно США покупают африканскую нефть у Алжира, Анголы, Ганы, Конго, Ливии и Нигерии. При этом за весь прошлый год стоимость поставок из этих стран составила более 9 миллиардов долларов. Больше всего нефти в денежном выражении было куплено в Нигерии - на 4,6 миллиарда долларов. Импорт из Ливии составил 1,5 миллиарда долларов, из Ганы - 1,2 миллиарда долларов, из Анголы - 943 миллиона, Алжира - 518 миллиона долларов, а Конго - 219 миллионов долларов. Однако в прошлом году американцы начали импортировать "черное золото" и из других стран Африки. Ранее поставок из этих стран не было вовсе, они были редкими или в последний раз совершались более двух лет назад. Так, в сентябре США купили сырья на 27 миллионов у Кот-д'Ивуара, в октябре и ноябре у Египта - на 51 миллион, а в ноябре и декабре у Чада - почти на 82 миллиона долларов. Кроме того, еще в начале прошлого года в январе была совершена одна поставка нефти из Камеруна на 47 миллионов долларов, а в марте и апреле две из Экваториальной Гвинеи на общую сумму 108 миллионов долларов. Также интересна разовая покупка нефти из ДР Конго в ноябре прошлого года на 106 тысяч долларов - страна находится под санкциями США. Всего в "новых" странах Штаты приобрели нефти на 315 миллионов долларов за 2023 год. В 2022 году США приняли решение отказаться от импорта российской нефти. Ранее РИА Новости сообщало, что на этом фоне они нарастили ее поставки из Венесуэлы до рекордных с 2018 года значений.
https://ria.ru/20240205/neft-1925390672.html
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сша, африка, египет
США, Африка, Египет
США в 2023 году расширили географию закупок нефти в Африке

США в 2023 году нарастили закупки нефти из стран Африки

© Фото : страница U.S. Coast Guard Pacific Southwest в FacebookНефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : страница U.S. Coast Guard Pacific Southwest в Facebook
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты в прошлом году нарастили закупки нефти из стран Африки: список государств, экспортирующих в Америку "черное золото", пополнился Египтом, Камеруном, Демократической республикой Конго, Кот-д'Ивуаром, Чадом и Экваториальной Гвинеей, подсчитало РИА Новости на основании данных американской статслужбы.
Регулярно США покупают африканскую нефть у Алжира, Анголы, Ганы, Конго, Ливии и Нигерии. При этом за весь прошлый год стоимость поставок из этих стран составила более 9 миллиардов долларов. Больше всего нефти в денежном выражении было куплено в Нигерии - на 4,6 миллиарда долларов. Импорт из Ливии составил 1,5 миллиарда долларов, из Ганы - 1,2 миллиарда долларов, из Анголы - 943 миллиона, Алжира - 518 миллиона долларов, а Конго - 219 миллионов долларов.
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Однако в прошлом году американцы начали импортировать "черное золото" и из других стран Африки. Ранее поставок из этих стран не было вовсе, они были редкими или в последний раз совершались более двух лет назад. Так, в сентябре США купили сырья на 27 миллионов у Кот-д'Ивуара, в октябре и ноябре у Египта - на 51 миллион, а в ноябре и декабре у Чада - почти на 82 миллиона долларов.
Кроме того, еще в начале прошлого года в январе была совершена одна поставка нефти из Камеруна на 47 миллионов долларов, а в марте и апреле две из Экваториальной Гвинеи на общую сумму 108 миллионов долларов. Также интересна разовая покупка нефти из ДР Конго в ноябре прошлого года на 106 тысяч долларов - страна находится под санкциями США. Всего в "новых" странах Штаты приобрели нефти на 315 миллионов долларов за 2023 год.
В 2022 году США приняли решение отказаться от импорта российской нефти. Ранее РИА Новости сообщало, что на этом фоне они нарастили ее поставки из Венесуэлы до рекордных с 2018 года значений.
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