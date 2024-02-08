https://ria.ru/20240208/ndfl-1926267104.html

Правительство России одобрило новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год

Правительство России одобрило новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год - РИА Новости, 08.02.2024

Правительство России одобрило новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект поправок к законопроекту о едином налоговом вычете по НДФЛ в пределах 400 тысяч рублей в год для... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T21:06

2024-02-08T21:06

2024-02-08T21:06

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект поправок к законопроекту о едином налоговом вычете по НДФЛ в пределах 400 тысяч рублей в год для долгосрочных сбережений россиян, говорится в материалах на сайте Минфина России. "На заседании правительства РФ одобрен проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тыс. рублей в год) для долгосрочных сбережений", - говорится в сообщении. "В случае принятия поправок, налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, полученные с 1 января 2024 года, по договорам, заключенным начиная с 2024 года", - уточняет министерство. Поправки приводят положения Налогового кодекса в соответствие с законом о негосударственных пенсионных фондах, в котором предусмотрено создание программы формирования долгосрочных сбережений (ПДС). "Кроме того, предусмотрены дополнительные положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан", - отмечает Минфин. Также предусмотрена обязанность по представлению негосударственными пенсионными фондами в налоговые органы информации, связанной с заключением договоров долгосрочных сбережений, что позволит обеспечить контроль за предоставлением вычетов.

https://ria.ru/20240124/zakonoproekt-1923165580.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)