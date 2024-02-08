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Правительство России одобрило новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год - РИА Новости, 08.02.2024
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21:06 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/ndfl-1926267104.html
Правительство России одобрило новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год
Правительство России одобрило новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год - РИА Новости, 08.02.2024
Правительство России одобрило новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект поправок к законопроекту о едином налоговом вычете по НДФЛ в пределах 400 тысяч рублей в год для... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:06
2024-02-08T21:06
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект поправок к законопроекту о едином налоговом вычете по НДФЛ в пределах 400 тысяч рублей в год для долгосрочных сбережений россиян, говорится в материалах на сайте Минфина России. "На заседании правительства РФ одобрен проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тыс. рублей в год) для долгосрочных сбережений", - говорится в сообщении. "В случае принятия поправок, налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, полученные с 1 января 2024 года, по договорам, заключенным начиная с 2024 года", - уточняет министерство. Поправки приводят положения Налогового кодекса в соответствие с законом о негосударственных пенсионных фондах, в котором предусмотрено создание программы формирования долгосрочных сбережений (ПДС). "Кроме того, предусмотрены дополнительные положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан", - отмечает Минфин. Также предусмотрена обязанность по представлению негосударственными пенсионными фондами в налоговые органы информации, связанной с заключением договоров долгосрочных сбережений, что позволит обеспечить контроль за предоставлением вычетов.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Правительство России одобрило новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год

Минфин: правительство РФ одобрило новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект поправок к законопроекту о едином налоговом вычете по НДФЛ в пределах 400 тысяч рублей в год для долгосрочных сбережений россиян, говорится в материалах на сайте Минфина России.
«
"На заседании правительства РФ одобрен проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тыс. рублей в год) для долгосрочных сбережений", - говорится в сообщении.
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«
"В случае принятия поправок, налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, полученные с 1 января 2024 года, по договорам, заключенным начиная с 2024 года", - уточняет министерство.
Поправки приводят положения Налогового кодекса в соответствие с законом о негосударственных пенсионных фондах, в котором предусмотрено создание программы формирования долгосрочных сбережений (ПДС).
«
"Кроме того, предусмотрены дополнительные положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан", - отмечает Минфин.
Также предусмотрена обязанность по представлению негосударственными пенсионными фондами в налоговые органы информации, связанной с заключением договоров долгосрочных сбережений, что позволит обеспечить контроль за предоставлением вычетов.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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