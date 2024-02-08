https://ria.ru/20240208/nauka-1926135594.html
В России доработают новую версию стратегии научно-технического развития
В России доработают новую версию стратегии научно-технического развития - РИА Новости, 08.02.2024
В России доработают новую версию стратегии научно-технического развития
Новая версия стратегии научно-технологического развития РФ будет доработана по итогам заседания совета по науке и образованию, которое в четверг возглавит... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:52
2024-02-08T12:52
2024-02-08T13:10
россия
дмитрий песков
российская академия наук
владимир путин
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Новая версия стратегии научно-технологического развития РФ будет доработана по итогам заседания совета по науке и образованию, которое в четверг возглавит президент РФ Владимир Путин, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент проведет заседание совета по науке и образованию, состоится в режиме видеоконференции. Будет важное мероприятие, серьезное обсуждение. В результате него будет доработана новая версия стратегии научно-технологического развития нашей страны. Очень важный документ. Эта работа будет финализирована", - сказал Песков.В ходе заседания с докладами, помимо президента, выступят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, помощник главы государства Андрей Фурсенко.
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россия, дмитрий песков, российская академия наук, владимир путин, дмитрий чернышенко
Россия, Дмитрий Песков, Российская академия наук, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко
В России доработают новую версию стратегии научно-технического развития
В России доработают стратегию НТР по итогам заседания Совета по науке