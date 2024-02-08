https://ria.ru/20240208/nauka-1926129731.html
Чернышенко поздравил российских ученых с Днем науки
Чернышенко поздравил российских ученых с Днем науки - РИА Новости, 08.02.2024
Чернышенко поздравил российских ученых с Днем науки
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российских ученых с Днем науки, отметив ее значимость для страны и граждан. Его слова приводятся в сообщении на... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:28
2024-02-08T12:28
2024-02-08T12:28
наука
общество
россия
петр i
дмитрий чернышенко
владимир путин
вциом
российская академия наук
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российских ученых с Днем науки, отметив ее значимость для страны и граждан. Его слова приводятся в сообщении на сайте правительства РФДата 8 февраля выбрана для этого праздника потому, что в этот день в 1724 году император Петр I поручил создать Российскую академию наук. В четверг отмечается 300-летие РАН. "Наука является драйвером развития любого государства. Именно ученые первыми принимают технологические и иные вызовы, стоящие перед страной", - отметил Чернышенко. Наука сегодня работает на выполнение практических задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, по достижению технологического суверенитета, обеспечивая связь образования, научных разработок, технологического предпринимательства для успешной реализации конкретных проектов, добавил Чернышенко. "Это касается таких сфер, как генетика, биология, физика, термоядерная энергетика, сфера искусственного интеллекта и других направлений. Например, благодаря отечественной научной школе мы первыми в мире создали вакцину от ковида", – отметил вице-премьер. Чернышенко напомнил, что в Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом России, профессия ученого с каждым годом становится популярнее и престижнее. Так, по данным ВЦИОМа, 65% родителей хотели бы, чтобы их дети связали свою жизнь с наукой. Также впервые в истории современной России остановлен отток научных кадров – это важнейший показатель, подтверждающий востребованность работы учёного. "Отечественная наука ковалась столетиями: в этом году мы празднуем 300-летие Российской академии наук и чествуем тех, кто вложил душу, силы и знания в усиление исследовательского потенциала нашей страны. Для эффективного решения стратегических задач важен вклад каждого из 340 тысяч ученых России, среди которых более 100 тысяч – это представители научной молодежи", – добавил он. В стране действуют 15 научно-образовательных центров мирового уровня, в их работу вовлечены 36 субъектов, 157 вузов, 142 научные организации и 383 индустриальных партнера. Реализуются также программа "Мегагранты", федпроект "Передовые инженерные школы", госпрограмма "Приоритет-2030". В России в рамках нацпроекта "Наука и университеты" запущены проекты класса "мегасайенс", которые не имеют аналогов в мире и превосходят по своим характеристикам существующие установки. Инициативы такого уровня позволяют обеспечить учёным качественно новые условия для дальнейших перспективных разработок. В заключение Чернышенко пожелал учёным успехов и новых открытий на благо отечественной науки: "История нашей Родины подтверждает: сильная наука – сильная Россия. А значит, мы со всеми задачами справимся вместе".
https://ria.ru/20240208/volodin-1926102903.html
https://ria.ru/20240208/nauka-1925362935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, петр i, дмитрий чернышенко, владимир путин, вциом, российская академия наук, день российской науки, наука
Наука, Общество, Россия, Петр I, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, ВЦИОМ, Российская академия наук, День российской науки, Наука
Чернышенко поздравил российских ученых с Днем науки
Чернышенко поздравил ученых с Днем науки, отметив ее значимость для страны
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российских ученых с Днем науки, отметив ее значимость для страны и граждан. Его слова приводятся в сообщении
на сайте правительства РФ
Дата 8 февраля выбрана для этого праздника потому, что в этот день в 1724 году император Петр I
поручил создать Российскую академию наук
. В четверг отмечается 300-летие РАН.
Достижения науки важны для обеспечения суверенитета России, заявил Володин
"Наука является драйвером развития любого государства. Именно ученые первыми принимают технологические и иные вызовы, стоящие перед страной", - отметил Чернышенко.
Наука сегодня работает на выполнение практических задач, поставленных президентом Владимиром Путиным
, по достижению технологического суверенитета, обеспечивая связь образования, научных разработок, технологического предпринимательства для успешной реализации конкретных проектов, добавил Чернышенко.
"Это касается таких сфер, как генетика, биология, физика, термоядерная энергетика, сфера искусственного интеллекта и других направлений. Например, благодаря отечественной научной школе мы первыми в мире создали вакцину от ковида", – отметил вице-премьер.
Чернышенко напомнил, что в Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом России, профессия ученого с каждым годом становится популярнее и престижнее. Так, по данным ВЦИОМа
, 65% родителей хотели бы, чтобы их дети связали свою жизнь с наукой. Также впервые в истории современной России остановлен отток научных кадров – это важнейший показатель, подтверждающий востребованность работы учёного.
"Отечественная наука ковалась столетиями: в этом году мы празднуем 300-летие Российской академии наук и чествуем тех, кто вложил душу, силы и знания в усиление исследовательского потенциала нашей страны. Для эффективного решения стратегических задач важен вклад каждого из 340 тысяч ученых России, среди которых более 100 тысяч – это представители научной молодежи", – добавил он.
В стране действуют 15 научно-образовательных центров мирового уровня, в их работу вовлечены 36 субъектов, 157 вузов, 142 научные организации и 383 индустриальных партнера. Реализуются также программа "Мегагранты", федпроект "Передовые инженерные школы", госпрограмма "Приоритет-2030".
В России в рамках нацпроекта "Наука и университеты" запущены проекты класса "мегасайенс", которые не имеют аналогов в мире и превосходят по своим характеристикам существующие установки. Инициативы такого уровня позволяют обеспечить учёным качественно новые условия для дальнейших перспективных разработок.
В заключение Чернышенко пожелал учёным успехов и новых открытий на благо отечественной науки: "История нашей Родины подтверждает: сильная наука – сильная Россия. А значит, мы со всеми задачами справимся вместе".
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