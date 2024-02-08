https://ria.ru/20240208/nato-1926048226.html

Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией, заявил Шольц

Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией, заявил Шольц - РИА Новости, 08.02.2024

Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией, заявил Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T00:05

2024-02-08T00:05

2024-02-08T00:05

олаф шольц

сергей лавров

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нато

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней. "Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией", - написал Шольц в статье, которую публикует издание Wall Street Journal. По словам Шольца, страны альянса будут сопротивляться любым попыткам "втянуть НАТО" в конфликт на Украине. Канцлер также отметил, что несмотря на поддержку со стороны Запада, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Так, некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие, по его мнению, необходимо продлить. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве отметили, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240207/nato-1926008305.html

https://ria.ru/20240207/voyna-1925895618.html

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олаф шольц, сергей лавров, украина, россия, нато, германия