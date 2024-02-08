Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией, заявил Шольц - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/nato-1926048226.html
Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией, заявил Шольц
Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией, заявил Шольц - РИА Новости, 08.02.2024
Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией, заявил Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T00:05
2024-02-08T00:05
олаф шольц
сергей лавров
украина
россия
нато
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764651460_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_c6b47d88693df4c3a97c68d81f8e3f96.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней. "Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией", - написал Шольц в статье, которую публикует издание Wall Street Journal. По словам Шольца, страны альянса будут сопротивляться любым попыткам "втянуть НАТО" в конфликт на Украине. Канцлер также отметил, что несмотря на поддержку со стороны Запада, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Так, некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие, по его мнению, необходимо продлить. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве отметили, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240207/nato-1926008305.html
https://ria.ru/20240207/voyna-1925895618.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764651460_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_79bc021aa16ba0469fbab38b1b88e311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олаф шольц, сергей лавров, украина, россия, нато, германия
Олаф Шольц, Сергей Лавров, Украина, Россия, НАТО, Германия
Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией, заявил Шольц

Шольц: страны НАТО не считают себя воюющими с Россией

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней.
«
"Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией", - написал Шольц в статье, которую публикует издание Wall Street Journal.
По словам Шольца, страны альянса будут сопротивляться любым попыткам "втянуть НАТО" в конфликт на Украине.
Канцлер также отметил, что несмотря на поддержку со стороны Запада, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Так, некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие, по его мнению, необходимо продлить.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
НАТО заявила, что не видит непосредственной угрозы союзникам
Вчера, 18:42
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве отметили, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Медведев предупредил, что война России и НАТО не пойдет по сценарию СВО
Вчера, 12:11
 
Олаф ШольцСергей ЛавровУкраинаРоссияНАТОГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала