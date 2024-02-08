https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926136931.html

ЦИК отказал в регистрации Надеждина кандидатом в президенты

ЦИК отказал в регистрации Надеждина кандидатом в президенты - РИА Новости, 08.02.2024

ЦИК отказал в регистрации Надеждина кандидатом в президенты

ЦИК России отказал в регистрации Борису Надеждину кандидатом на должность президента РФ, говорится в принятом на заседании комиссии постановлении. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:56

2024-02-08T12:56

2024-02-08T14:58

выборы президента россии — 2024

политика

россия

борис надеждин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России отказал в регистрации Борису Надеждину кандидатом на должность президента РФ, говорится в принятом на заседании комиссии постановлении."Центральная избирательная комиссия РФ постановляет: отказать в регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Борису Борисовичу Надеждину, 1963 года рождения, выдвинутому политической партией "Гражданская инициатива", - сообщается в принятом постановлении Центризбиркома.В документе отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законом, исходя из того, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, выявленных при проверке, составляет пять и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке.Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что у Надеждина есть определенная поддержка среди избирателей и политическая перспектива. "Что там скакать уже из партии в партию. Десять партий перебрали, давайте уже свою (партию создавайте – ред.). Пользуясь этой поддержкой, идите вперед. У вас хорошая политическая перспектива, мы будем только вас приветствовать", - сказала Памфилова на заседание ЦИК.

https://ria.ru/20240208/peskov-1926137429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, борис надеждин