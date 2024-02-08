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ЦИК отказал в регистрации Надеждина кандидатом в президенты - РИА Новости, 08.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:56 08.02.2024 (обновлено: 14:58 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926136931.html
ЦИК отказал в регистрации Надеждина кандидатом в президенты
ЦИК отказал в регистрации Надеждина кандидатом в президенты - РИА Новости, 08.02.2024
ЦИК отказал в регистрации Надеждина кандидатом в президенты
ЦИК России отказал в регистрации Борису Надеждину кандидатом на должность президента РФ, говорится в принятом на заседании комиссии постановлении. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:56
2024-02-08T14:58
выборы президента россии — 2024
политика
россия
борис надеждин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России отказал в регистрации Борису Надеждину кандидатом на должность президента РФ, говорится в принятом на заседании комиссии постановлении."Центральная избирательная комиссия РФ постановляет: отказать в регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Борису Борисовичу Надеждину, 1963 года рождения, выдвинутому политической партией "Гражданская инициатива", - сообщается в принятом постановлении Центризбиркома.В документе отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законом, исходя из того, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, выявленных при проверке, составляет пять и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке.Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что у Надеждина есть определенная поддержка среди избирателей и политическая перспектива. "Что там скакать уже из партии в партию. Десять партий перебрали, давайте уже свою (партию создавайте – ред.). Пользуясь этой поддержкой, идите вперед. У вас хорошая политическая перспектива, мы будем только вас приветствовать", - сказала Памфилова на заседание ЦИК.
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политика, россия, борис надеждин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин
ЦИК отказал в регистрации Надеждина кандидатом в президенты

ЦИК отказал в регистрации Надеждина кандидатом на должность президента России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ЦИК России отказал в регистрации Борису Надеждину кандидатом на должность президента РФ, говорится в принятом на заседании комиссии постановлении.
"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет: отказать в регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Борису Борисовичу Надеждину, 1963 года рождения, выдвинутому политической партией "Гражданская инициатива", - сообщается в принятом постановлении Центризбиркома.
В документе отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законом, исходя из того, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, выявленных при проверке, составляет пять и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке.
Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что у Надеждина есть определенная поддержка среди избирателей и политическая перспектива. "Что там скакать уже из партии в партию. Десять партий перебрали, давайте уже свою (партию создавайте – ред.). Пользуясь этой поддержкой, идите вперед. У вас хорошая политическая перспектива, мы будем только вас приветствовать", - сказала Памфилова на заседание ЦИК.
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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