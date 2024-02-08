https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926129211.html

Надеждин пообещал обратиться в суд, если ему откажут в регистрации

Надеждин пообещал обратиться в суд, если ему откажут в регистрации - РИА Новости, 08.02.2024

Надеждин пообещал обратиться в суд, если ему откажут в регистрации

Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост президента РФ, сообщил, что его штаб сегодня утром представил в Центризбирком... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:26

2024-02-08T12:26

2024-02-08T14:57

выборы президента россии — 2024

борис надеждин

россия

политика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост президента РФ, сообщил, что его штаб сегодня утром представил в Центризбирком письменные возражения по итогам проверки подписей.Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой."С пяти утра сегодня мы сделали возражение… И мы эти письменные возражения прислали в Центризбирком", - сказал Надеждин на заседании ЦИК, где рассматривался вопрос о его регистрации кандидатом.Он попросил ЦИК предоставить ему справку по результатам рассмотрения письменного возражения."Еще лучше, если мы с вами пройдем до конца по этой процедуре и посмотрим все подписи, ...на некоторые из них (возражения ЦИК - ред.) я уже сейчас готов ответить", - сказал Надеждин.

https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

борис надеждин, россия, политика