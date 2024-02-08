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Надеждин пообещал обратиться в суд, если ему откажут в регистрации - РИА Новости, 08.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:26 08.02.2024 (обновлено: 14:57 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926129211.html
Надеждин пообещал обратиться в суд, если ему откажут в регистрации
Надеждин пообещал обратиться в суд, если ему откажут в регистрации - РИА Новости, 08.02.2024
Надеждин пообещал обратиться в суд, если ему откажут в регистрации
Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост президента РФ, сообщил, что его штаб сегодня утром представил в Центризбирком... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:26
2024-02-08T14:57
выборы президента россии — 2024
борис надеждин
россия
политика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост президента РФ, сообщил, что его штаб сегодня утром представил в Центризбирком письменные возражения по итогам проверки подписей.Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой."С пяти утра сегодня мы сделали возражение… И мы эти письменные возражения прислали в Центризбирком", - сказал Надеждин на заседании ЦИК, где рассматривался вопрос о его регистрации кандидатом.Он попросил ЦИК предоставить ему справку по результатам рассмотрения письменного возражения."Еще лучше, если мы с вами пройдем до конца по этой процедуре и посмотрим все подписи, ...на некоторые из них (возражения ЦИК - ред.) я уже сейчас готов ответить", - сказал Надеждин.
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борис надеждин, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Борис Надеждин, Россия, Политика
Надеждин пообещал обратиться в суд, если ему откажут в регистрации

Надеждин пообещал обратиться в суд, если ему откажут в регистрации кандидатом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост президента РФ, сообщил, что его штаб сегодня утром представил в Центризбирком письменные возражения по итогам проверки подписей.
Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой.
"С пяти утра сегодня мы сделали возражение… И мы эти письменные возражения прислали в Центризбирком", - сказал Надеждин на заседании ЦИК, где рассматривался вопрос о его регистрации кандидатом.
Он попросил ЦИК предоставить ему справку по результатам рассмотрения письменного возражения.
"Еще лучше, если мы с вами пройдем до конца по этой процедуре и посмотрим все подписи, ...на некоторые из них (возражения ЦИК - ред.) я уже сейчас готов ответить", - сказал Надеждин.
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