https://ria.ru/20240208/nadezhdin-1926129211.html
Надеждин пообещал обратиться в суд, если ему откажут в регистрации
Надеждин пообещал обратиться в суд, если ему откажут в регистрации - РИА Новости, 08.02.2024
Надеждин пообещал обратиться в суд, если ему откажут в регистрации
Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост президента РФ, сообщил, что его штаб сегодня утром представил в Центризбирком... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:26
2024-02-08T12:26
2024-02-08T14:57
выборы президента россии — 2024
борис надеждин
россия
политика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост президента РФ, сообщил, что его штаб сегодня утром представил в Центризбирком письменные возражения по итогам проверки подписей.Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой."С пяти утра сегодня мы сделали возражение… И мы эти письменные возражения прислали в Центризбирком", - сказал Надеждин на заседании ЦИК, где рассматривался вопрос о его регистрации кандидатом.Он попросил ЦИК предоставить ему справку по результатам рассмотрения письменного возражения."Еще лучше, если мы с вами пройдем до конца по этой процедуре и посмотрим все подписи, ...на некоторые из них (возражения ЦИК - ред.) я уже сейчас готов ответить", - сказал Надеждин.
https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис надеждин, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Борис Надеждин, Россия, Политика
Надеждин пообещал обратиться в суд, если ему откажут в регистрации
Надеждин пообещал обратиться в суд, если ему откажут в регистрации кандидатом
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост президента РФ, сообщил, что его штаб сегодня утром представил в Центризбирком письменные возражения по итогам проверки подписей.
Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой.
"С пяти утра сегодня мы сделали возражение… И мы эти письменные возражения прислали в Центризбирком", - сказал Надеждин на заседании ЦИК, где рассматривался вопрос о его регистрации кандидатом.
Он попросил ЦИК предоставить ему справку по результатам рассмотрения письменного возражения.
"Еще лучше, если мы с вами пройдем до конца по этой процедуре и посмотрим все подписи, ...на некоторые из них (возражения ЦИК - ред.) я уже сейчас готов ответить", - сказал Надеждин.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании