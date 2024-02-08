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Мишустин поздравил Муравьеву с юбилеем
Мишустин поздравил Муравьеву с юбилеем - РИА Новости, 08.02.2024
Мишустин поздравил Муравьеву с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с 75-летним юбилеем, отметив ее самозабвенное служение искусству и... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:12
2024-02-08T12:12
2024-02-08T12:12
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с 75-летним юбилеем, отметив ее самозабвенное служение искусству и безграничное обаяние, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства. "Невероятно талантливая и неподражаемая актриса, обладающая многогранным дарованием, яркой индивидуальностью и безграничным обаянием, всю свою жизнь вы посвятили служению искусству, внесли значительный вклад в российскую культуру", - говорится в телеграмме. Также Мишустин подчеркнул, что спектакли с участием актрисы неизменно пользуются успехом у публики, а роли в кино принесли Муравьевой всенародную любовь. Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. С 1993 года служит в Малом театре. Большой успех к Муравьевой пришел после того, как в 1979 году Владимир Меньшов пригласил ее на роль Людмилы Свиридовой в свою картину "Москва слезам не верит". Не менее популярными стали роли Нины Соломатиной в "Карнавале" и Нади Клюевой в "Самой обаятельной и привлекательной". Ирина Муравьева – лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства РФ в области культуры.
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россия, ирина муравьева, михаил мишустин, малый театр, москва, ссср, владимир меньшов
Культура, Россия, Ирина Муравьева, Михаил Мишустин, Малый театр, Москва, СССР, Владимир Меньшов
Мишустин поздравил Муравьеву с юбилеем
Мишустин поздравил Муравьеву с 75-летием, отметив ее безграничное обаяние