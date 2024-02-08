https://ria.ru/20240208/msta-s-1926063927.html

Экипаж "Мсты-С" поразил в зоне СВО гаубицу М777 американского производства

Экипаж "Мсты-С" поразил в зоне СВО гаубицу М777 американского производства - РИА Новости, 08.02.2024

Экипаж "Мсты-С" поразил в зоне СВО гаубицу М777 американского производства

Артиллеристы группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили из гаубицы "Мста-С" американскую гаубицу М777 на купянском направлении, сообщили РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T05:45

2024-02-08T05:45

2024-02-08T05:45

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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили из гаубицы "Мста-С" американскую гаубицу М777 на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил 155-миллиметровую гаубицу М777 ВСУ производства США на купянском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве. В МО уточнили, что скопление украинской артиллерии и пехоты было выявлено одним из разведывательных подразделений группировки войск "Запад".

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россия, сша, в мире, вооруженные силы украины