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Экипаж "Мсты-С" поразил в зоне СВО гаубицу М777 американского производства - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/msta-s-1926063927.html
Экипаж "Мсты-С" поразил в зоне СВО гаубицу М777 американского производства
Экипаж "Мсты-С" поразил в зоне СВО гаубицу М777 американского производства - РИА Новости, 08.02.2024
Экипаж "Мсты-С" поразил в зоне СВО гаубицу М777 американского производства
Артиллеристы группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили из гаубицы "Мста-С" американскую гаубицу М777 на купянском направлении, сообщили РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T05:45
2024-02-08T05:45
специальная военная операция на украине
россия
сша
в мире
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили из гаубицы "Мста-С" американскую гаубицу М777 на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил 155-миллиметровую гаубицу М777 ВСУ производства США на купянском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве. В МО уточнили, что скопление украинской артиллерии и пехоты было выявлено одним из разведывательных подразделений группировки войск "Запад".
https://ria.ru/20240208/artilleriya-1926062136.html
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россия, сша, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, В мире, Вооруженные силы Украины
Экипаж "Мсты-С" поразил в зоне СВО гаубицу М777 американского производства

Экипаж "Мсты-С" уничтожил под Купянском гаубицу М777 производства США

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили из гаубицы "Мста-С" американскую гаубицу М777 на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил 155-миллиметровую гаубицу М777 ВСУ производства США на купянском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве.
Артиллеристы ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Артиллерия уничтожила под Артемовском более двух отделений пехоты ВСУ
Вчера, 05:08
В МО уточнили, что скопление украинской артиллерии и пехоты было выявлено одним из разведывательных подразделений группировки войск "Запад".
 
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