https://ria.ru/20240208/moskva-1926153456.html

Засыпавший Москву снегом циклон ушел из Центральной России

Засыпавший Москву снегом циклон ушел из Центральной России - РИА Новости, 08.02.2024

Засыпавший Москву снегом циклон ушел из Центральной России

Циклон "Ольга", вызвавший обильный снегопад в Москве и соседних регионах, прошел Центральную Россию и двинулся на восток страны, сообщил в четверг метеоролог... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:36

2024-02-08T13:36

2024-02-08T13:36

москва

московская область (подмосковье)

рязанская область

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Циклон "Ольга", вызвавший обильный снегопад в Москве и соседних регионах, прошел Центральную Россию и двинулся на восток страны, сообщил в четверг метеоролог Александр Шувалов. "Циклон "Ольга" уже отступил на восток, хватило всего лишь 12 часов, чтобы он с шумом и грохотом, сильным снегопадом миновал Московскую область, попутно захватив Тверскую, Ярославскую, Тульскую, Рязанскую области, где выпало до 20% месячной нормы", - сказал Шувалов на пресс-конференции. Метеоролог отметил, что не назвал бы прошедший циклон "экстремальным". "Ярко выраженный циклон, вполне характерный для февраля, который считается месяцем метелей", - добавил специалист.

https://ria.ru/20240207/tsiklon-1926039755.html

москва

московская область (подмосковье)

рязанская область

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москва, московская область (подмосковье), рязанская область