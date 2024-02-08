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Засыпавший Москву снегом циклон ушел из Центральной России - РИА Новости, 08.02.2024
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13:36 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/moskva-1926153456.html
Засыпавший Москву снегом циклон ушел из Центральной России
Засыпавший Москву снегом циклон ушел из Центральной России - РИА Новости, 08.02.2024
Засыпавший Москву снегом циклон ушел из Центральной России
Циклон "Ольга", вызвавший обильный снегопад в Москве и соседних регионах, прошел Центральную Россию и двинулся на восток страны, сообщил в четверг метеоролог... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:36
2024-02-08T13:36
москва
московская область (подмосковье)
рязанская область
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Циклон "Ольга", вызвавший обильный снегопад в Москве и соседних регионах, прошел Центральную Россию и двинулся на восток страны, сообщил в четверг метеоролог Александр Шувалов. "Циклон "Ольга" уже отступил на восток, хватило всего лишь 12 часов, чтобы он с шумом и грохотом, сильным снегопадом миновал Московскую область, попутно захватив Тверскую, Ярославскую, Тульскую, Рязанскую области, где выпало до 20% месячной нормы", - сказал Шувалов на пресс-конференции. Метеоролог отметил, что не назвал бы прошедший циклон "экстремальным". "Ярко выраженный циклон, вполне характерный для февраля, который считается месяцем метелей", - добавил специалист.
https://ria.ru/20240207/tsiklon-1926039755.html
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москва, московская область (подмосковье), рязанская область
Москва, Московская область (Подмосковье), Рязанская область
Засыпавший Москву снегом циклон ушел из Центральной России

Шувалов: засыпавший Москву снегом циклон "Ольга" ушел из Центральной России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМужчина убирает снег лопатой в одном из московских дворов
Мужчина убирает снег лопатой в одном из московских дворов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мужчина убирает снег лопатой в одном из московских дворов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Циклон "Ольга", вызвавший обильный снегопад в Москве и соседних регионах, прошел Центральную Россию и двинулся на восток страны, сообщил в четверг метеоролог Александр Шувалов.
"Циклон "Ольга" уже отступил на восток, хватило всего лишь 12 часов, чтобы он с шумом и грохотом, сильным снегопадом миновал Московскую область, попутно захватив Тверскую, Ярославскую, Тульскую, Рязанскую области, где выпало до 20% месячной нормы", - сказал Шувалов на пресс-конференции.
Метеоролог отметил, что не назвал бы прошедший циклон "экстремальным".
"Ярко выраженный циклон, вполне характерный для февраля, который считается месяцем метелей", - добавил специалист.
Спутниковый снимок циклона Ольга - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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