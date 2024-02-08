https://ria.ru/20240208/moshennik-1926070315.html

Назван самый настойчивый мошенник января

Назван самый настойчивый мошенник января - РИА Новости, 08.02.2024

Назван самый настойчивый мошенник января

Самый настойчивый январский мошенник пытался дозвониться абоненту "Билайна" 1623 раза в течение 8 минут, однако сделать этого он так и не смог, сообщил РИА... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T07:28

2024-02-08T07:28

2024-02-08T07:28

билайн

вымпелком

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самый настойчивый январский мошенник пытался дозвониться абоненту "Билайна" 1623 раза в течение 8 минут, однако сделать этого он так и не смог, сообщил РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов. "Самая долгая атака в январе длилась порядка восьми минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1623 раза, но так и не смог", - рассказал Алферов. По его словам, антифрод-решение оператора заблокировало более 7 миллионов нежелательных звонков за прошлый месяц и защитило от влияния телефонных мошенников более 39 тысяч абонентов. В декабре он отметил, что сервис по борьбе с мошенниками может обрабатывать около 5 тысяч запросов в секунду и порядка 150 миллионов запросов в сутки. При этом, по словам эксперта, среднее количество блокируемых вызовов в сутки составляет примерно 5 миллионов, "что говорит о том, что возможности системы задействованы лишь на 3%". Ранее оператор также пояснял агентству, что при мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров. Чаще всего мошенники переключаются на нового клиента, но иногда пытаются пробить защиту - так они испытывают ее на прочность.

https://ria.ru/20240206/moshenniki-1925792197.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком