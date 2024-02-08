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Назван самый настойчивый мошенник января - РИА Новости, 08.02.2024
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07:28 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/moshennik-1926070315.html
Назван самый настойчивый мошенник января
Назван самый настойчивый мошенник января - РИА Новости, 08.02.2024
Назван самый настойчивый мошенник января
Самый настойчивый январский мошенник пытался дозвониться абоненту "Билайна" 1623 раза в течение 8 минут, однако сделать этого он так и не смог, сообщил РИА... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:28
2024-02-08T07:28
билайн
вымпелком
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самый настойчивый январский мошенник пытался дозвониться абоненту "Билайна" 1623 раза в течение 8 минут, однако сделать этого он так и не смог, сообщил РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов. "Самая долгая атака в январе длилась порядка восьми минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1623 раза, но так и не смог", - рассказал Алферов. По его словам, антифрод-решение оператора заблокировало более 7 миллионов нежелательных звонков за прошлый месяц и защитило от влияния телефонных мошенников более 39 тысяч абонентов. В декабре он отметил, что сервис по борьбе с мошенниками может обрабатывать около 5 тысяч запросов в секунду и порядка 150 миллионов запросов в сутки. При этом, по словам эксперта, среднее количество блокируемых вызовов в сутки составляет примерно 5 миллионов, "что говорит о том, что возможности системы задействованы лишь на 3%". Ранее оператор также пояснял агентству, что при мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров. Чаще всего мошенники переключаются на нового клиента, но иногда пытаются пробить защиту - так они испытывают ее на прочность.
https://ria.ru/20240206/moshenniki-1925792197.html
РИА Новости
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билайн, вымпелком
Билайн, ВымпелКом
Назван самый настойчивый мошенник января

"Билайн": в январе мошенник звонил жертве более 1,6 тысячи раз за восемь минут

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самый настойчивый январский мошенник пытался дозвониться абоненту "Билайна" 1623 раза в течение 8 минут, однако сделать этого он так и не смог, сообщил РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов.
«
"Самая долгая атака в январе длилась порядка восьми минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1623 раза, но так и не смог", - рассказал Алферов.
По его словам, антифрод-решение оператора заблокировало более 7 миллионов нежелательных звонков за прошлый месяц и защитило от влияния телефонных мошенников более 39 тысяч абонентов.
В декабре он отметил, что сервис по борьбе с мошенниками может обрабатывать около 5 тысяч запросов в секунду и порядка 150 миллионов запросов в сутки. При этом, по словам эксперта, среднее количество блокируемых вызовов в сутки составляет примерно 5 миллионов, "что говорит о том, что возможности системы задействованы лишь на 3%".
Ранее оператор также пояснял агентству, что при мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров. Чаще всего мошенники переключаются на нового клиента, но иногда пытаются пробить защиту - так они испытывают ее на прочность.
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