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"Глубокие темные воды". Что таит в себе Балтийское море

"Глубокие темные воды". Что таит в себе Балтийское море - РИА Новости, 08.02.2024

"Глубокие темные воды". Что таит в себе Балтийское море

Швеция объявила о закрытии дела о диверсии на "Северных потоках". Расторопности скандинавов можно только подивиться: "Мы можем констатировать, что (на данное... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:00

2024-02-08T08:00

2024-02-08T08:00

в мире

германия

норвегия

осло

роберт хабек

кристиан линднер

сеймур херш

северный поток

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Швеция объявила о закрытии дела о диверсии на "Северных потоках". Расторопности скандинавов можно только подивиться: "Мы можем констатировать, что (на данное дело. — Прим. ред.) шведская юрисдикция не распространяется", — заключил прокурор Матс Юнгквист.Всего-то полтора года расследования потребовалось Стокгольму, чтобы выяснить, нужно ли проводить это самое расследование. Так что эффективности и тайм-менеджменту у шведов определенно стоит поучиться.Дальнейшие оправдания Юнгквиста тоже представляют скорее антропологический интерес. "Основной целью расследования, — поделился он, — было установление возможной причастности граждан Швеции к акту или использования шведской территории для совершения акта, что могло навредить шведским интересам или ее безопасности". И — какая неожиданность — никаких подтверждений возможного участия шведов следователи не обнаружили.К чести Стокгольма стоит отметить, что шведские следователи справились с поставленной задачей быстрее своих коллег из Дании, Норвегии и Германии, которые также пытаются разобраться в том, что же случилось у острова Борнхольм 26 сентября 2022 года. Примечательно, что Россию к материалам дел не допускают.В общем, состав ведущих следствие колобков сам по себе вызывает большие вопросы. Как среди них оказалась Норвегия — отдельная загадка. Дело в том, что Осло наряду с Вашингтоном стал одним из главных выгодоприобретателей от взрывов на "Северных потоках". Только за 2022-й доходы Норвегии от продажи газа составили около 109 миллиардов долларов — в четыре раза больше, чем годом ранее. Помимо этого, Осло стал главным поставщиком голубого топлива для Германии: в 2023 году на его долю пришлось 43 процента от всего немецкого рынка. Так что если норвежцы и ищут организаторов диверсии, то лишь с одной целью — сердечно поблагодарить за процветание собственного топливного сектора.Вишенка на торте: именно Норвегия, как утверждает американский журналист Сеймур Херш, была одним из пособников США, помогавших взорвать "Северные потоки". И едва ли в Осло горят желанием выйти на самих себя в этом запутанном деле.Что же касается Берлина, то здесь ситуация еще интереснее. Немецкие власти словно ставят эксперимент над собственной страной. В 2023 году газ для ФРГ обходился в 2,5 раза дороже, чем до начала СВО. Все это поставило страну на грань рецессии, спровоцировало проблемы во множестве отраслей экономики — в первую очередь в таких традиционно немецких отраслях, как машино- и станкостроение.Казалось бы, на этом фоне отрезвляюще должны звучать признания министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. "Мы больше не конкурентоспособны. <…> Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем", — заявил он. Это едва ли не дословное повторение тезисов министра экономики Германии Роберта Хабека, который пару недель назад признался, что все деньги уходят на поддержку Украины, а краеугольным камнем, на котором зиждилось немецкое экономическое могущество, был российский газ, который теперь недоступен.Однако такие откровения остаются пустым сотрясанием воздуха. Правительство Германии словно забыло о том, что оно должно не просто с усердием ученого следить за происходящими процессами и фиксировать свои наблюдения, но и уполномочено принимать какие-то меры для исправления ситуации. Начать можно было бы с оглашения результатов расследования о том, что привело Берлин в столь незавидное положение. Но чтобы докопаться до правды и рассказать о ней, нужны политическая воля и суверенитет. А как раз с этим у ФРГ — совсем печально.

https://ria.ru/20240207/germaniya-1925821068.html

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html

https://ria.ru/20240205/germaniya-1925351193.html

германия

норвегия

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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в мире, германия, норвегия, осло, роберт хабек, кристиан линднер, сеймур херш, северный поток, авария на "северных потоках", аналитика