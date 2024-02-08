https://ria.ru/20240208/moloko-1926091250.html

В России локализовали все виды и форматы упаковки для продуктов

В России локализовали все виды и форматы упаковки для продуктов - РИА Новости, 08.02.2024

В России локализовали все виды и форматы упаковки для продуктов

В России локализовали производство всех массовых видов и форматов упаковки для продуктов питания, говорится в материалах Национального союза производителей... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:22

2024-02-08T10:22

2024-02-08T11:10

экономика

россия

европа

китай

союзмолоко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155748/29/1557482923_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_28522e30e5a5ce6c77ba5669c4663ba6.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России локализовали производство всех массовых видов и форматов упаковки для продуктов питания, говорится в материалах Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"). "Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания. Все массовые виды и форматы упаковочных решений для молочной продукции, в том числе для всех видов детского питания, к 2024 году были полностью локализованы", — указали в организации на основании соответствующего исследования.Одним из ключевых факторов стабилизации стала локализация по асептической упаковке, в том числе использующейся для детского питания и обеспечения удаленных регионов страны. Сейчас она производится на одной из крупнейших фабрик в Европе мощностью до пяти миллиардов упаковок в год, принадлежащей компании "Упаковочные системы". При этом сохраняются точечные проблемы с отдельными сложными видами упаковки, но производители активно работают над их решением. Например, в России не выпускаются некоторые упаковочные решения (EcoLean, SIG, Tetra Top), а мощности по ламинированию картона пока не покрывают потребности рынка. Между тем большинство российских производителей существенно нарастили объемы выпуска и реализуют или прорабатывают новые инвестиционные проекты ("Упаковочные системы", Danaflex, "Ламбумиз", "Молопак" и другие). Согласно материалам, молочная индустрия остается наиболее сложным сегментом с точки зрения обеспечения упаковкой из-за большого разнообразия видов продукции, форматов упаковки, высоких требований к гигиене и качеству упаковки, а также технологически сложных упаковочных решений. Ежегодно в российской молочной индустрии фасуется 12,8 миллиона тонн продукции, для которой необходимо 32,2 миллиона штук упаковок различного вида и состава. В частности, из общего объема упаковки 31 процент приходится на многослойный картон, 17 процентов — на PET бутылку, 25 процентов — на гибкую полимерную упаковку. Остальной объем занимают другие материалы — например, полиэтилен высокой плотности низкого давления (HDPE), бумага, пластик, фольга. Для полного обеспечения рынка отечественной упаковкой и сокращения объемов импорта из Китая, указали аналитики союза, требуются регуляторные изменения: разработка отдельной стратегии локализации и установление прозрачных "правил игры" для индустрии, в том числе равных условий работы на рынке между отечественными игроками и импортом через пошлины, и другие инструменты тарифного и нетарифного регулирования.

https://ria.ru/20231116/nauka-1909529252.html

https://ria.ru/20230124/moloko-1846966725.html

https://ria.ru/20230206/moloko-1850016366.html

россия

европа

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, европа, китай, союзмолоко