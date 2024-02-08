https://ria.ru/20240208/moloko-1926091250.html
В России локализовали все виды и форматы упаковки для продуктов
В России локализовали все виды и форматы упаковки для продуктов - РИА Новости, 08.02.2024
В России локализовали все виды и форматы упаковки для продуктов
В России локализовали производство всех массовых видов и форматов упаковки для продуктов питания, говорится в материалах Национального союза производителей... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:22
2024-02-08T10:22
2024-02-08T11:10
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России локализовали производство всех массовых видов и форматов упаковки для продуктов питания, говорится в материалах Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"). "Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания. Все массовые виды и форматы упаковочных решений для молочной продукции, в том числе для всех видов детского питания, к 2024 году были полностью локализованы", — указали в организации на основании соответствующего исследования.Одним из ключевых факторов стабилизации стала локализация по асептической упаковке, в том числе использующейся для детского питания и обеспечения удаленных регионов страны. Сейчас она производится на одной из крупнейших фабрик в Европе мощностью до пяти миллиардов упаковок в год, принадлежащей компании "Упаковочные системы". При этом сохраняются точечные проблемы с отдельными сложными видами упаковки, но производители активно работают над их решением. Например, в России не выпускаются некоторые упаковочные решения (EcoLean, SIG, Tetra Top), а мощности по ламинированию картона пока не покрывают потребности рынка. Между тем большинство российских производителей существенно нарастили объемы выпуска и реализуют или прорабатывают новые инвестиционные проекты ("Упаковочные системы", Danaflex, "Ламбумиз", "Молопак" и другие). Согласно материалам, молочная индустрия остается наиболее сложным сегментом с точки зрения обеспечения упаковкой из-за большого разнообразия видов продукции, форматов упаковки, высоких требований к гигиене и качеству упаковки, а также технологически сложных упаковочных решений. Ежегодно в российской молочной индустрии фасуется 12,8 миллиона тонн продукции, для которой необходимо 32,2 миллиона штук упаковок различного вида и состава. В частности, из общего объема упаковки 31 процент приходится на многослойный картон, 17 процентов — на PET бутылку, 25 процентов — на гибкую полимерную упаковку. Остальной объем занимают другие материалы — например, полиэтилен высокой плотности низкого давления (HDPE), бумага, пластик, фольга. Для полного обеспечения рынка отечественной упаковкой и сокращения объемов импорта из Китая, указали аналитики союза, требуются регуляторные изменения: разработка отдельной стратегии локализации и установление прозрачных "правил игры" для индустрии, в том числе равных условий работы на рынке между отечественными игроками и импортом через пошлины, и другие инструменты тарифного и нетарифного регулирования.
https://ria.ru/20231116/nauka-1909529252.html
https://ria.ru/20230124/moloko-1846966725.html
https://ria.ru/20230206/moloko-1850016366.html
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экономика, россия, европа, китай, союзмолоко
Экономика, Россия, Европа, Китай, Союзмолоко
В России локализовали все виды и форматы упаковки для продуктов
"Союзмолоко": Россия локализовала все форматы упаковки для продуктов питания
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В России локализовали производство всех массовых видов и форматов упаковки для продуктов питания, говорится в материалах Национального союза производителей молока ("Союзмолоко").
«
"Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания. Все массовые виды и форматы упаковочных решений для молочной продукции, в том числе для всех видов детского питания, к 2024 году были полностью локализованы", — указали в организации на основании соответствующего исследования.
В России придумали, как дать вторую жизнь упаковкам из-под молока
Одним из ключевых факторов стабилизации стала локализация по асептической упаковке, в том числе использующейся для детского питания и обеспечения удаленных регионов страны. Сейчас она производится на одной из крупнейших фабрик в Европе мощностью до пяти миллиардов упаковок в год, принадлежащей компании "Упаковочные системы".
При этом сохраняются точечные проблемы с отдельными сложными видами упаковки, но производители активно работают над их решением. Например, в России не выпускаются некоторые упаковочные решения (EcoLean, SIG, Tetra Top), а мощности по ламинированию картона пока не покрывают потребности рынка.
Между тем большинство российских производителей существенно нарастили объемы выпуска и реализуют или прорабатывают новые инвестиционные проекты ("Упаковочные системы", Danaflex, "Ламбумиз", "Молопак" и другие).
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Согласно материалам, молочная индустрия остается наиболее сложным сегментом с точки зрения обеспечения упаковкой из-за большого разнообразия видов продукции, форматов упаковки, высоких требований к гигиене и качеству упаковки, а также технологически сложных упаковочных решений.
Ежегодно в российской молочной индустрии фасуется 12,8 миллиона тонн продукции, для которой необходимо 32,2 миллиона штук упаковок различного вида и состава. В частности, из общего объема упаковки 31 процент приходится на многослойный картон, 17 процентов — на PET бутылку, 25 процентов — на гибкую полимерную упаковку. Остальной объем занимают другие материалы — например, полиэтилен высокой плотности низкого давления (HDPE), бумага, пластик, фольга.
Для полного обеспечения рынка отечественной упаковкой и сокращения объемов импорта из Китая, указали аналитики союза, требуются регуляторные изменения: разработка отдельной стратегии локализации и установление прозрачных "правил игры" для индустрии, в том числе равных условий работы на рынке между отечественными игроками и импортом через пошлины, и другие инструменты тарифного и нетарифного регулирования.
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