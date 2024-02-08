https://ria.ru/20240208/migranty-1926214191.html
В России стали реже обижать мигрантов, сообщили в МВД
В России стали реже обижать мигрантов, сообщили в МВД - РИА Новости, 08.02.2024
В России стали реже обижать мигрантов, сообщили в МВД
В России число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось на 3%, при этом на 12,4% сократилось количество противоправных деяний в их отношении, сообщила... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:36
2024-02-08T16:36
2024-02-08T16:36
россия
ирина волк
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В России число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось на 3%, при этом на 12,4% сократилось количество противоправных деяний в их отношении, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "За двенадцать месяцев 2023 года иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 3% преступлений меньше, чем за 2022 год. На 12,4% сократилось количество преступлений в отношении иностранцев", - сказала она. Общее число зарегистрированных преступлений в РФ в прошлом году снизилось на 1% по сравнению с 2022-м.
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россия, ирина волк
В России стали реже обижать мигрантов, сообщили в МВД
Ирина Волк: в России на 12,4% сократилось число преступлений против мигрантов