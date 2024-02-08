Запад ходит по краю, давя на Россию, заявил советник МИД
Советник МИД Леонтьев: Запад во главе с США "ходит по краю", давя на Россию
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны во главе с США "ходят по краю", думая, что могут наращивать силовое давление на Россию в украинском конфликте и при этом не потерять контроль над эскалацией: это опасный путь, чреватый прямым военным конфликтом между ядерными державами, заявил в четверг советник министра иностранных дел РФ Владимир Леонтьев.
В ходе экспертной встречи, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, Леонтьев напомнил, что в Москве констатируют, что Запад во главе с США "ведет сейчас открытую гибридную войну против России", ее цели - это политико-экономическое удушение России и нанесение ей стратегического поражения на поле боя. Иными словами, пояснил советник главы МИД, речь идет о том, чтобы "победить Россию и устранить ее с мировой арены как самостоятельную политическую силу, готовую отстаивать свои интересы в области безопасности".
"Политика это не новая и уже вполне традиционная. Только при предыдущей американской администрации это называлось "соревнование", - сказал Леонтьев.
"Относительно новый момент - это беспрецедентно высокий уровень конфронтации, сравнимый разве что только с временами Корейской войны. И проявлением этого стал кризис вокруг Украины. В этом контексте наиболее острые стратегические риски сейчас несет линия США и их союзников на углубление украинского кризиса при возрастающей вовлеченности в вооруженный конфликт. При этом Запад откровенно ходит по краю, считая, что способен наращивать силовое давление на Россию без утраты контроля над эскалацией. Это крайне опасная политика, которая чревата скатыванием к прямому военному столкновению ядерных держав, что привело бы катастрофическим последствиям", - считает Леонтьев.
По его словам, ситуация со стратегической стабильностью в мире, по мнению Москвы, находится в плачевном состоянии, "и есть большие сомнения, что она может улучшиться в ближайшем будущем".