https://ria.ru/20240208/mid-1926152393.html

Запад ходит по краю, давя на Россию, заявил советник МИД

Запад ходит по краю, давя на Россию, заявил советник МИД - РИА Новости, 08.02.2024

Запад ходит по краю, давя на Россию, заявил советник МИД

Западные страны во главе с США "ходят по краю", думая, что могут наращивать силовое давление на Россию в украинском конфликте и при этом не потерять контроль... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:31

2024-02-08T13:31

2024-02-08T13:31

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Западные страны во главе с США "ходят по краю", думая, что могут наращивать силовое давление на Россию в украинском конфликте и при этом не потерять контроль над эскалацией: это опасный путь, чреватый прямым военным конфликтом между ядерными державами, заявил в четверг советник министра иностранных дел РФ Владимир Леонтьев. В ходе экспертной встречи, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, Леонтьев напомнил, что в Москве констатируют, что Запад во главе с США "ведет сейчас открытую гибридную войну против России", ее цели - это политико-экономическое удушение России и нанесение ей стратегического поражения на поле боя. Иными словами, пояснил советник главы МИД, речь идет о том, чтобы "победить Россию и устранить ее с мировой арены как самостоятельную политическую силу, готовую отстаивать свои интересы в области безопасности". "Политика это не новая и уже вполне традиционная. Только при предыдущей американской администрации это называлось "соревнование", - сказал Леонтьев. "Относительно новый момент - это беспрецедентно высокий уровень конфронтации, сравнимый разве что только с временами Корейской войны. И проявлением этого стал кризис вокруг Украины. В этом контексте наиболее острые стратегические риски сейчас несет линия США и их союзников на углубление украинского кризиса при возрастающей вовлеченности в вооруженный конфликт. При этом Запад откровенно ходит по краю, считая, что способен наращивать силовое давление на Россию без утраты контроля над эскалацией. Это крайне опасная политика, которая чревата скатыванием к прямому военному столкновению ядерных держав, что привело бы катастрофическим последствиям", - считает Леонтьев. По его словам, ситуация со стратегической стабильностью в мире, по мнению Москвы, находится в плачевном состоянии, "и есть большие сомнения, что она может улучшиться в ближайшем будущем".

https://ria.ru/20240208/bayden-1926119755.html

https://ria.ru/20231220/zakharova-1917023627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, москва, в мире