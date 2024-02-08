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ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты России

ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты России - РИА Новости, 08.02.2024

ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия РФ отказала Сергею Малинковичу в регистрации кандидатом на должность президента России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:01

2024-02-08T12:01

2024-02-08T12:16

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ отказала Сергею Малинковичу в регистрации кандидатом на должность президента России, передает корреспондент РИА Новости.В ходе заседания в ЦИК РФ сообщили, что из 60 тысяч проверенных подписей, представленных в поддержку регистрации кандидатом на должность президента России Сергея Малинковича, 8979 подписей были признаны недействительными, что больше допустимых 5%."Отказать в регистрации кандидату на должность президента РФ Сергею Александровичу Малинковичу, выдвинутого политической партией "Политическая партия Коммунисты России", - зачитала проект постановления глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Принято единогласно", - огласила глава Центризбиркома решение ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, политика, россия