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ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты России
ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты России - РИА Новости, 08.02.2024
ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты России
Центральная избирательная комиссия РФ отказала Сергею Малинковичу в регистрации кандидатом на должность президента России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:01
2024-02-08T12:01
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ отказала Сергею Малинковичу в регистрации кандидатом на должность президента России, передает корреспондент РИА Новости.В ходе заседания в ЦИК РФ сообщили, что из 60 тысяч проверенных подписей, представленных в поддержку регистрации кандидатом на должность президента России Сергея Малинковича, 8979 подписей были признаны недействительными, что больше допустимых 5%."Отказать в регистрации кандидату на должность президента РФ Сергею Александровичу Малинковичу, выдвинутого политической партией "Политическая партия Коммунисты России", - зачитала проект постановления глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Принято единогласно", - огласила глава Центризбиркома решение ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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цик рф, политика, россия
Выборы президента России — 2024, ЦИК РФ, Политика, Россия
ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты России
ЦИК отказал Сергею Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты России
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ отказала Сергею Малинковичу в регистрации кандидатом на должность президента России, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе заседания в ЦИК РФ сообщили, что из 60 тысяч проверенных подписей, представленных в поддержку регистрации кандидатом на должность президента России Сергея Малинковича, 8979 подписей были признаны недействительными, что больше допустимых 5%.
"Отказать в регистрации кандидату на должность президента РФ Сергею Александровичу Малинковичу, выдвинутого политической партией "Политическая партия Коммунисты России", - зачитала проект постановления глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Принято единогласно", - огласила глава Центризбиркома решение ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании