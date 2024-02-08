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"Автодор" призвал отказаться от поездок по М-4 "Дон" из-за непогоды - РИА Новости, 08.02.2024
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16:08 08.02.2024 (обновлено: 16:14 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/m-4-1926205681.html
"Автодор" призвал отказаться от поездок по М-4 "Дон" из-за непогоды
"Автодор" призвал отказаться от поездок по М-4 "Дон" из-за непогоды - РИА Новости, 08.02.2024
"Автодор" призвал отказаться от поездок по М-4 "Дон" из-за непогоды
"Автотор" обратился к водителям с просьбой отказаться от поездок в выходные по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области на фоне неблагоприятных погодных условий,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:08
2024-02-08T16:14
авто
ростовская область
автотор
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Автотор" обратился к водителям с просьбой отказаться от поездок в выходные по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области на фоне неблагоприятных погодных условий, сообщили в госкомпании."Просим водителей по возможности отказаться от поездок по М-4 "Дон" в Ростовской области в эти выходные. Если это невозможно - быть предельно внимательными на дороге в условиях непогоды. Не совершать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и скорость. Следите за рекомендациями и сообщениями на информационных табло", - говорится в сообщении. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
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авто, ростовская область, автотор
Авто, Ростовская область, Автотор
"Автодор" призвал отказаться от поездок по М-4 "Дон" из-за непогоды

"Автодор" призвал не ездить по М-4 в Ростовской области в выходные из-за погоды

© Фото : сайт Правительства Ростовской областиРаботы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : сайт Правительства Ростовской области
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Автотор" обратился к водителям с просьбой отказаться от поездок в выходные по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области на фоне неблагоприятных погодных условий, сообщили в госкомпании.
«
"Просим водителей по возможности отказаться от поездок по М-4 "Дон" в Ростовской области в эти выходные. Если это невозможно - быть предельно внимательными на дороге в условиях непогоды. Не совершать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и скорость. Следите за рекомендациями и сообщениями на информационных табло", - говорится в сообщении.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон"
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