https://ria.ru/20240208/m-4-1926205681.html

"Автодор" призвал отказаться от поездок по М-4 "Дон" из-за непогоды

"Автодор" призвал отказаться от поездок по М-4 "Дон" из-за непогоды - РИА Новости, 08.02.2024

"Автодор" призвал отказаться от поездок по М-4 "Дон" из-за непогоды

"Автотор" обратился к водителям с просьбой отказаться от поездок в выходные по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области на фоне неблагоприятных погодных условий,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:08

2024-02-08T16:08

2024-02-08T16:14

авто

ростовская область

автотор

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Автотор" обратился к водителям с просьбой отказаться от поездок в выходные по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области на фоне неблагоприятных погодных условий, сообщили в госкомпании."Просим водителей по возможности отказаться от поездок по М-4 "Дон" в Ростовской области в эти выходные. Если это невозможно - быть предельно внимательными на дороге в условиях непогоды. Не совершать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и скорость. Следите за рекомендациями и сообщениями на информационных табло", - говорится в сообщении. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.

https://ria.ru/20240109/trassa-1920240760.html

ростовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, ростовская область, автотор