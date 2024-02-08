https://ria.ru/20240208/lisichansk-1926132411.html

СК вычислил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске

СК вычислил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 08.02.2024

СК вычислил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске

Следственный комитет установил украинских офицеров, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:41

2024-02-08T12:41

2024-02-08T16:00

специальная военная операция на украине

лисичанск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Следственный комитет установил украинских офицеров, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."По предварительным данным, атака здания, в котором находились люди, была произведена из американской системы HIMARS третьим дивизионом 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием подполковника Евгения Родина", — сказали в ведомстве.В ближайшее время Родину, а также командиру 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковнику Сергею Савченко предъявят обвинение. Также СК решит вопрос об их заочном аресте.Также председателю СК Александру Бастрыкину, который провел оперативное совещание в Луганске, доложили, что следствие установило, откуда выпустили ракету по пекарне. "Расстояние от места пуска до, соответственно, объекта поражения составляет порядка 71 километра", — сказал следователь на кадрах, показанных на "России-24".В минувшую субботу при обстреле пекарни в Лисичанске погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок. Еще десять человек получили ранения.Позже стало известно, что жертвами обстрела в том числе стали министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.Лисичанск — город в ЛНР. Украинские войска, оставляя населенный пункт, взорвали и разрушили часть административных зданий, также в боях пострадали важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925525042.html

https://ria.ru/20240207/lisichansk-1925820491.html

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

лисичанск, россия, следственный комитет россии (ск рф)