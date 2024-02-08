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СК вычислил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 08.02.2024 (обновлено: 16:00 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/lisichansk-1926132411.html
СК вычислил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске
СК вычислил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 08.02.2024
СК вычислил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске
Следственный комитет установил украинских офицеров, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:41
2024-02-08T16:00
специальная военная операция на украине
лисичанск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Следственный комитет установил украинских офицеров, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.&quot;По предварительным данным, атака здания, в котором находились люди, была произведена из американской системы HIMARS третьим дивизионом 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием подполковника Евгения Родина&quot;, — сказали в ведомстве.В ближайшее время Родину, а также командиру 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковнику Сергею Савченко предъявят обвинение. Также СК решит вопрос об их заочном аресте.Также председателю СК Александру Бастрыкину, который провел оперативное совещание в Луганске, доложили, что следствие установило, откуда выпустили ракету по пекарне. "Расстояние от места пуска до, соответственно, объекта поражения составляет порядка 71 километра", — сказал следователь на кадрах, показанных на "России-24".В минувшую субботу при обстреле пекарни в Лисичанске погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок. Еще десять человек получили ранения.Позже стало известно, что жертвами обстрела в том числе стали министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.Лисичанск — город в ЛНР. Украинские войска, оставляя населенный пункт, взорвали и разрушили часть административных зданий, также в боях пострадали важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925525042.html
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лисичанск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК вычислил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске

СК вычислил украинских офицеров, обстрелявших пекарню в Лисичанске из HIMARS

© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Следственный комитет установил украинских офицеров, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
«

"По предварительным данным, атака здания, в котором находились люди, была произведена из американской системы HIMARS третьим дивизионом 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием подполковника Евгения Родина", — сказали в ведомстве.

В ближайшее время Родину, а также командиру 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковнику Сергею Савченко предъявят обвинение. Также СК решит вопрос об их заочном аресте.
Также председателю СК Александру Бастрыкину, который провел оперативное совещание в Луганске, доложили, что следствие установило, откуда выпустили ракету по пекарне.
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«
"Расстояние от места пуска до, соответственно, объекта поражения составляет порядка 71 километра", — сказал следователь на кадрах, показанных на "России-24".
В минувшую субботу при обстреле пекарни в Лисичанске погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок. Еще десять человек получили ранения.
Позже стало известно, что жертвами обстрела в том числе стали министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.
Лисичанск — город в ЛНР. Украинские войска, оставляя населенный пункт, взорвали и разрушили часть административных зданий, также в боях пострадали важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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