https://ria.ru/20240208/lapsha-1926134414.html
Ученые в России разработали технологию получения лапши из минтая
Ученые в России разработали технологию получения лапши из минтая - РИА Новости, 08.02.2024
Ученые в России разработали технологию получения лапши из минтая
Камчатский государственный технический университет готовит документы для получения патента на технологию получения лапши из минтая, в России аналогов такого... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:50
2024-02-08T12:50
2024-02-08T12:50
наука
россия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Камчатский государственный технический университет готовит документы для получения патента на технологию получения лапши из минтая, в России аналогов такого продукта не существует, сообщило Росрыболовство в своем Telegram-канале. "Студент Камчатского государственного технического университета (КамчатГТУ) Росрыболовства Артем Бойко в составе команды исследователей департамента "Пищевые биотехнологии" разработал технологию получения лапши из минтая. Работа проводилась по заданию Росрыболовства", - сообщило ведомство. Лапша из минтая – экологичный высокобелковый продукт, аналогов которого в России не существует; сейчас КамчатГТУ готовит документы для получения патента на технологию его производства. Параллельно проводится работа над увеличением срока годности продукта: по мнению ученых, он вполне может войти в рацион здорового питания - например, поможет решить проблему избыточного веса, указывает ведомство. "Полученная в КамчатГТУ лапша – это продукт из минтая, имитирующее сублимированное макаронное изделие, которое достаточно залить кипятком. Отличается высоким содержанием животного белка, жирных кислот Омега-3 и Омега-6, также там присутствует коллаген, селен и все полезные свойства минтая", - также говорится в сообщении. В прошлом году российские рыбаки добыли рекордный объем минтая - вылов достиг 1,96 миллиона тонн, обновив рекорд последних 25 лет, сообщала ранее Ассоциация добытчиков минтая (АДМ). Сама эта рыба - главный промысловый ресурс страны, его доля в общенациональном вылове достигла почти 36%, а совокупный объем производства продукции из него - на 7,4%, до 1,088 миллиона тонн.
https://ria.ru/20240112/dieta-1920716665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Наука, Россия, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Ученые в России разработали технологию получения лапши из минтая
Ученые в России разработали инновационную технологию получения лапши из минтая
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Камчатский государственный технический университет готовит документы для получения патента на технологию получения лапши из минтая, в России аналогов такого продукта не существует, сообщило Росрыболовство в своем Telegram-канале
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"Студент Камчатского государственного технического университета (КамчатГТУ) Росрыболовства Артем Бойко в составе команды исследователей департамента "Пищевые биотехнологии" разработал технологию получения лапши из минтая. Работа проводилась по заданию Росрыболовства", - сообщило ведомство.
Лапша из минтая – экологичный высокобелковый продукт, аналогов которого в России не существует; сейчас КамчатГТУ готовит документы для получения патента на технологию его производства. Параллельно проводится работа над увеличением срока годности продукта: по мнению ученых, он вполне может войти в рацион здорового питания - например, поможет решить проблему избыточного веса, указывает ведомство.
"Полученная в КамчатГТУ лапша – это продукт из минтая, имитирующее сублимированное макаронное изделие, которое достаточно залить кипятком. Отличается высоким содержанием животного белка, жирных кислот Омега-3 и Омега-6, также там присутствует коллаген, селен и все полезные свойства минтая", - также говорится в сообщении.
В прошлом году российские рыбаки добыли рекордный объем минтая - вылов достиг 1,96 миллиона тонн, обновив рекорд последних 25 лет, сообщала ранее Ассоциация добытчиков минтая (АДМ). Сама эта рыба - главный промысловый ресурс страны, его доля в общенациональном вылове достигла почти 36%, а совокупный объем производства продукции из него - на 7,4%, до 1,088 миллиона тонн.
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