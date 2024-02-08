https://ria.ru/20240208/lapsha-1926134414.html

Ученые в России разработали технологию получения лапши из минтая

Ученые в России разработали технологию получения лапши из минтая - РИА Новости, 08.02.2024

Ученые в России разработали технологию получения лапши из минтая

Камчатский государственный технический университет готовит документы для получения патента на технологию получения лапши из минтая, в России аналогов такого... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:50

2024-02-08T12:50

2024-02-08T12:50

наука

россия

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Камчатский государственный технический университет готовит документы для получения патента на технологию получения лапши из минтая, в России аналогов такого продукта не существует, сообщило Росрыболовство в своем Telegram-канале. "Студент Камчатского государственного технического университета (КамчатГТУ) Росрыболовства Артем Бойко в составе команды исследователей департамента "Пищевые биотехнологии" разработал технологию получения лапши из минтая. Работа проводилась по заданию Росрыболовства", - сообщило ведомство. Лапша из минтая – экологичный высокобелковый продукт, аналогов которого в России не существует; сейчас КамчатГТУ готовит документы для получения патента на технологию его производства. Параллельно проводится работа над увеличением срока годности продукта: по мнению ученых, он вполне может войти в рацион здорового питания - например, поможет решить проблему избыточного веса, указывает ведомство. "Полученная в КамчатГТУ лапша – это продукт из минтая, имитирующее сублимированное макаронное изделие, которое достаточно залить кипятком. Отличается высоким содержанием животного белка, жирных кислот Омега-3 и Омега-6, также там присутствует коллаген, селен и все полезные свойства минтая", - также говорится в сообщении. В прошлом году российские рыбаки добыли рекордный объем минтая - вылов достиг 1,96 миллиона тонн, обновив рекорд последних 25 лет, сообщала ранее Ассоциация добытчиков минтая (АДМ). Сама эта рыба - главный промысловый ресурс страны, его доля в общенациональном вылове достигла почти 36%, а совокупный объем производства продукции из него - на 7,4%, до 1,088 миллиона тонн.

https://ria.ru/20240112/dieta-1920716665.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)