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Павел Кузнецов: такого железного занавеса с Финляндией не было никогда

Павел Кузнецов: такого железного занавеса с Финляндией не было никогда - РИА Новости, 08.02.2024

Павел Кузнецов: такого железного занавеса с Финляндией не было никогда

Отношения с Москвой заметно ухудшились после вступления Финляндии в НАТО, регулярных поставок вооружения Украине, введения антироссийских санкций и закрытия... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:00

2024-02-08T12:00

2024-02-08T12:00

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Отношения с Москвой заметно ухудшились после вступления Финляндии в НАТО, регулярных поставок вооружения Украине, введения антироссийских санкций и закрытия границы между странами, которую финские власти пока не намерены открывать. О двусторонних отношениях, состоянии финской экономики, а также о том, чего стоит ожидать после президентских выборов в Финляндии, в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.— Если раньше Москва воспринимала Финляндию как неприсоединившуюся в военном плане и даже в чем-то дружественную страну, то как ее можно охарактеризовать теперь, после вступления в НАТО? И с каких позиций мы будем выстраивать дальнейшую политику в отношении нашего соседа? Есть ли риск размещения на территории Финляндии ядерного оружия?— Финляндия сегодня, безусловно, недружественная России страна. И эта оценка основана не только и даже не столько на ее членстве в НАТО. Вся внешнеполитическая линия нынешнего финского руководства строится на противостоянии России, сопровождается антироссийской риторикой. Государство, еще недавно проводившее достаточно самостоятельный и ответственный внешнеполитический курс, который пользовался уважением во всем мире, сейчас превратилось в одного из рядовых членов западной коалиции, общую линию которой определяют за океаном.Коренным образом изменилась сама общественная атмосфера в Финляндии, тональность дискуссий в информационном пространстве, где видим все больше откровенной русофобии, проявлений двойных стандартов, нагнетания страхов перед "российской угрозой" на грани военного психоза и охоты на ведьм у себя в стране. Тем, кто не склонен поддаваться курсу на демонизацию и отторжение всего, что как-то связано с Россией, все сложнее становится выказывать свое мнение. Говорю об этом с полной ответственностью, исходя из своих личных контактов с финнами-представителями различных слоев общества.Разумеется, наша политика в отношении Финляндии выстраивается и будет выстраиваться с учетом этих факторов. Будем твердо и решительно реагировать на все недружественные шаги нашего соседа. При этом убежден, что объективным интересам народов наших стран отвечает, чтобы российско-финляндская граница вновь когда-нибудь стала границей по крайней мере цивилизованного соседства и прагматичного сотрудничества. Судя по всему, однако, это произойдет не скоро. Мы будем готовы к такой работе, когда к этому созреют наши финские партнеры, но только исключительно на основе взаимности и учета интересов сторон.Понятно, что вступление Финляндии в НАТО серьезно меняет военно-политический ландшафт североевропейского региона. Меры по обеспечению обороны России на этом направлении, о чем уже неоднократно говорило российское руководство, будут вырабатываться с учетом того, как Североатлантический блок будет осваивать финскую территорию – появятся ли в стране иностранные базы и воинские контингенты, новые виды тяжелых наступательных вооружений и так далее.Внимательно отслеживаем и перевооружение армии и флота самой Финляндии. Здесь проводятся масштабные программы модернизации всех видов вооруженных сил, наращивается производство военной техники и боеприпасов. Руководство страны открыто заявляет, что все это необходимо, поскольку она теперь является "передним рубежом" НАТО, "прифронтовым государством". Разумеется, это также придется учитывать в нашем оборонном планировании.Что касается атомного оружия, пока финское законодательство запрещает ввозить на территорию страны ядерные взрывные устройства. С сожалением приходится констатировать, что военная паника затронула и эту сферу. В ходе идущей сейчас в Финляндии кампании по выборам президента страны некоторые кандидаты не исключают возможность разрешить как минимум транзит ядерного оружия через финскую территорию. Такой шаг был бы крайне опасным и непредсказуемым, особенно в нынешней непростой международной обстановке. Рассчитываем, что благоразумие в этом вопросе возобладает.— Насколько, на ваш взгляд, ухудшились двусторонние отношения Финляндии и России за прошедший год? Можно ли возлагать какие-то надежды на улучшение в свете ожидаемых выборов в стране?— Об ухудшении двусторонних российско-финляндских отношений говорить, пожалуй, уже нельзя. Речь идет об их полном разрушении. Политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия, нанесла долговременный структурный ущерб самой ткани соседства наших стран, которая нарабатывалась десятилетиями упорного труда россиян и финнов. Заморожен политдиалог, полностью разорваны деловые связи, контакты между финскими и российскими регионами, городами и муниципалитетами, общественными организациями, граница по-прежнему на замке, любое транспортное сообщение отменено. Такого железного занавеса между нашими странами-соседями не было, пожалуй, никогда, даже в 20-30-е годы прошлого века накануне Второй мировой войны.Выборы президента Финляндии, судя по дискуссиям кандидатов на этот пост и по общей общественно-политической атмосфере в стране, вряд ли существенно изменят ситуацию к лучшему.— Финские власти закрыли границу с Россией. Какие сложности это создает для наших соотечественников? Например, уже были сообщения о проблемах с недвижимостью. Какого рода обращения поступают в посольство на фоне закрытых границ? Как вы думаете, есть ли предпосылки к тому, чтобы финская сторона снова открыла границы? О чем может говорить тот факт, что власти каждый раз продлевают срок на один месяц, но не вводят это на бессрочной основе? Обсуждается ли этот вопрос по дипломатическим каналам? Как мы будем отвечать на подобные действия?— Решение Хельсинки закрыть границу воспринимаем как очередной шаг в длинной цепочке действий финских властей, нацеленных на полный разрыв отношений с Россией. При этом не принимаются во внимание права и интересы десятков тысяч жителей самой Финляндии – как проживающих здесь российских граждан, так и финнов, имеющих в России родных и близких. Некоторый оптимизм, впрочем, внушают заявления представителей финского МВД (курирует погранслужбу) о том, что изучаются различные варианты, которые позволили бы возобновить движение через границу. Хотелось бы надеяться, что эти декларации приведут к конкретным действиям. Рассчитываем, что открытию границы будет способствовать и продолжающийся диалог между погранслужбами наших стран.В целом, хотел бы обратить внимание на то, что атмосфера антироссийского психоза, господствующая сегодня в финском информационном пространстве, болезненно сказывается на наших соотечественниках, которых здесь почти 100 тысяч (самая большая диаспора). Раздаются голоса, что российские граждане и выходцы из России представляют собой некую угрозу национальной безопасности, их начинают записывать в пятую колонну. Сейчас в Хельсинки, например, рассуждают о возможности полного запрета на приобретение российскими гражданами недвижимости. Заговорили об угрозе, которая якобы исходит от "двойных граждан", то есть людей, имеющих как российское, так и финское гражданство. Дело доходит до абсурда – местные политики призывают исключить возможность наличия у человека двух гражданств, ссылаясь на принцип взаимности. При этом никто не удосужился ознакомиться с российским законодательством, которое не запрещает гражданам России иметь гражданство других стран.— Финляндия продолжает оказывать Украине военную помощь, в декабре был предоставлен 21-й пакет помощи на 106 миллионов евро. Политики неоднократно заявляли о необходимости и дальше поддерживать Украину. Однако содержание этих пакетов не раскрывается. Скажите, насколько существенна, по вашим данным, эта помощь? Присутствуют ли в ней серьезные виды вооружений?— Совокупный объем финской военной помощи, предоставленной Украине к началу этого года, оценивается в 1,6 миллиарда евро. Если сравнивать с другими странами Запада, то Хельсинки значится в числе наиболее активных спонсоров киевских властей. По показателю отношения объема военной помощи Украине к ВВП Финляндия входит в десятку лидеров.Хотя финны и не раскрывают конкретное содержание военной помощи Украине, речь в любом случае идет о летальном оружии. По обрывочной информации в СМИ можно предположить, что финны поставляют ВСУ в том числе тяжелые минометы, различные типы ПЗРК и артиллерийские системы и боеприпасы к ним, гранатометы, стрелковое оружие и так далее. В начале прошлого года Хельсинки передал Киеву шесть инженерных машин разминирования на базе танка "Леопард 2". Финские инструкторы участвуют в подготовке украинских боевиков на территории Великобритании и Польши.Не забывают здесь и о собственном экономическом интересе. Отмечая растущий спрос на продукцию военного назначения на Украине и в Европе, местные производители подсчитывают прибыли и строят амбициозные планы на будущее. Их поддерживает государство – в конце прошлого года власти объявили о намерении инвестировать свыше 20 миллионов евро в двукратное увеличение выпуска боеприпасов. Например, на финском заводе компании Nammo, изготовляющем артиллерийские снаряды, за два года производство уже выросло в пять раз.Военно-политическое руководство Финляндии заявляет, что было бы готово существенно нарастить и без того немалую помощь Украине, но вынуждено перед лицом "российской угрозы" уделять повышенное внимание собственным вооруженным силам. Ведь теперь Финляндия – натовский форпост на Востоке.— Финские власти сначала отпустили, а затем сразу задержали россиянина Войслава Тордена, обвиняя его в военных преступлениях на Украине. Как можно расценивать это преследование и что сейчас происходит с россиянином в тюрьме?— Ситуация вокруг гражданина России Войслава Тордена тянется с июля прошлого года, когда его задержали за якобы нарушение правил въезда в Финляндию. Не буду вдаваться в перипетии процесса, где, среди прочего, была безуспешная попытка Украины заполучить его в связи с некими "военными преступлениями" на Донбассе в 2014-2015 годах. Сейчас финские прокуроры, явно с оглядкой на русофобскую истерию в стране, начали собственное расследование, ссылаясь на так называемую универсальную юрисдикцию, которая позволяет суду рассматривать дела о преступлениях, носящих тяжелый и общественно значимый характер, независимо от места их совершения, гражданства исполнителя или потерпевшего. Срок им установлен до мая, тогда и будет понятно, что они смогут накопать.Посольство с самого момента задержания Тордена в рамках своей компетенции оказывает ему необходимое содействие, направленное на обеспечение законных прав и интересов российского гражданина. Консульские сотрудники регулярно посещают задержанного для контроля условий его пребывания под стражей и состояния здоровья, поддерживают рабочие контакты с адвокатами в целях координации усилий и оказания консультационной помощи в правовой защите. В беседах с нашими сотрудниками Торден каких-либо жалоб на условия содержания не высказывал. Они соответствуют общему тюремному режиму, ему предоставляется связь для общения с семьей.С учетом ситуации давать оценку перспективам продолжающегося расследования по делу Тордена и прогнозировать его результаты считаем преждевременным.— Финляндия активно поддерживает санкционную политику ЕС в отношении России. Как антироссийские санкции отразились на состоянии финской экономики? Какие отрасли пострадали больше всего? Что происходит сейчас в двусторонней торговле? Каковы итоги 2023 года по сравнению с 2022 годом— Финляндия не только активно поддерживает санкционную политику Вашингтона и Брюсселя в отношении России, но и пытается быть здесь впереди планеты всей. Помимо неукоснительного выполнения всех директив и рекомендаций Евросоюза на этот счет, финны добровольно в инициативном порядке отказались от импорта российских трубопроводного газа, нефти, угля, электричества, ряда других товаров, хотя Брюссель этого и не требовал от Хельсинки. Большинство крупных финских фирм, особенно с государственным капиталом, ушли с российского рынка в отличие от своих многих западных конкурентов. Потери финских компаний от ухода из России оцениваются во многие миллиарды евро. Перекрыв практически все виды транспортного сообщения между нашими странами, финны лишились весьма прибыльной отрасли – транзитной. Введенный запрет на въезд в страну российских граждан (опять же далеко не все европейские страны пошли на этот шаг) серьезно ударил по туристическому бизнесу. В лучшие годы доход от туристов из России составлял здесь до полутора-двух миллиардов евро.В результате разрушения торгово-экономических связей товарооборот между нашими странами за последние два года уменьшился почти в шесть раз (ориентировочно с 12 до двух миллиардов евро). Если еще недавно наша страна входила в тройку ведущих торговых партнеров Финляндии, то теперь располагается уже во втором десятке.Разрыв традиционных тесных и взаимовыгодных торгово-экономических связей с Россией, безусловно, негативно сказался и сказывается как на положении отдельных предприятий, так и экономики Финляндии в целом. Рост ВВП в минусе, резко увеличился государственный долг, замедляется инвестиционная активность, падает частное потребление. Растет дефицит госбюджета, в результате чего правительство вынуждено серьезно урезать расходы на социальные программы, здравоохранение, образование и так далее. Число банкротств предприятий выросло в 2023 году на четверть. Повышается активность забастовочного движения в стране.Финские власти, понятно, пытаются затушевывать зависимость экономических проблем в стране от разрыва отношений с Россией, ссылаясь на общую конъюнктуру в Европе и в мире в целом. Однако, тот факт, что Финляндия справляется с имеющимися вызовами значительно хуже, чем ее северные соседи, которые не имели столь широких связей с нашей страной, говорит сам за себя.— Финляндия выслала девять дипломатов посольства России в 2023 году и закрыла два консульства. Насколько это осложнило работу российской дипмиссии в Хельсинки? Каковы сейчас условия работы российских дипломатов в Финляндии? Как удается жить и работать в условиях множественных ограничений? В некоторых странах к сотрудникам дипмиссий проявляют интерес представители спецслужб, есть случаи попыток вербовки. Как с этим обстоят дела в Финляндии?— Что касается высылок дипломатов, то мы еще не столь серьезно пострадали, как наши диппредставительства в некоторых других странах Европы. Во всяком случае посольство по-прежнему укомплектовано достаточным количеством высокопрофессиональных дипломатических и административно-технических сотрудников, чтобы в полной мере выполнять задачи, которые перед нами ставит Москва.Другое дело, что линия финских властей на разрыв всех связей с нашей страной, на запрет контактов с официальными представителями российской государственной власти радикально сказалась на характере нашей работы и условиях пребывания здесь сотрудников посольства. Наибольшие сложности лежат в психологической плоскости. Зачастую чувствуешь себя, как в осажденной крепости.Поощряемая финскими властями и подогреваемая так называемой независимой прессой атмосфера русофобии влияет и на повседневную жизнь посольства и его коллектива. Например, целый ряд местных компаний, которые на протяжении многих лет предоставляли посольству хозяйственные услуги (вывоз мусора, обслуживание автомобилей и лифтов, подстрижка деревьев и так далее) отказался от дальнейшего сотрудничества с нами. И совсем вопиющий случай, когда одна из старейших клиник Хельсинки отказалась оказывать медицинскую помощь (что делала многие годы) работникам посольства.Кроме этого, наши сотрудники, к сожалению, продолжают сталкиваться с проявлениями русофобии на бытовом уровне, как у нас говорят, "в городе". Угрозы, конверты "с белым порошком", попытки спровоцировать оскорбительными жестами и выражениями и так далее. Но у нас люди выдержанные и на провокации не поддаются.Вместе с тем, считаю необходимым отметить, что у посольства сохраняются на рабочем уровне конструктивные контакты с МИД Финляндии, которое оказывает посильное содействие в урегулировании возникающих проблем с практическим функционированием посольства, а также с полицией, которая на должном уровне обеспечивает безопасность нашего диппредставительства и его сотрудников.

https://ria.ru/20240207/voyna-1925895618.html

https://ria.ru/20240202/nato-1925021948.html

https://ria.ru/20240203/finlyandiya-1925210612.html

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https://ria.ru/20240129/torden-1924170081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, павел кузнецов, россия, финляндия