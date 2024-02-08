https://ria.ru/20240208/kuleba-1926060085.html

"Страдаем": Кулеба публично унизил Борреля из-за России

"Страдаем": Кулеба публично унизил Борреля из-за России - РИА Новости, 08.02.2024

"Страдаем": Кулеба публично унизил Борреля из-за России

Европейская оборонная индустрия не готова конкурировать с российской, что приводит к постоянному дефициту снарядов у ВСУ, такое заявление сделал глава МИД... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T04:30

2024-02-08T04:30

2024-02-08T14:50

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европейская оборонная индустрия не готова конкурировать с российской, что приводит к постоянному дефициту снарядов у ВСУ, такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем."Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы. Страдаем действительно от снарядного дефицита, и главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод", — сказал он.Ранее Кулеба заявил, что в случае прекращения поставок западных вооружений украинцы будут "сражаться лопатами". Так он прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что помощь США Киеву прекратилась: деньги исчерпаны до одобрения конгрессом запроса на новые средства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240207/aktivy-1926009780.html

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926057639.html

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россия, украина, сша, дмитрий кулеба, жозеп боррель, джон кирби, нато, вооруженные силы украины, евросоюз, в мире