"Страдаем": Кулеба публично унизил Борреля из-за России
Кулеба заявил, что Европа не может соперничать с Россией в военной сфере
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEYГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве. 7 февраля 2024 года
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве. 7 февраля 2024 года
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Европейская оборонная индустрия не готова конкурировать с российской, что приводит к постоянному дефициту снарядов у ВСУ, такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
"Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы. Страдаем действительно от снарядного дефицита, и главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод", — сказал он.
Ранее Кулеба заявил, что в случае прекращения поставок западных вооружений украинцы будут "сражаться лопатами". Так он прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что помощь США Киеву прекратилась: деньги исчерпаны до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.