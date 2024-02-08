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В Крыму обвинили США в превращении Украины в пустыню - РИА Новости, 08.02.2024
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07:46 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/krym-1926071855.html
В Крыму обвинили США в превращении Украины в пустыню
В Крыму обвинили США в превращении Украины в пустыню - РИА Новости, 08.02.2024
В Крыму обвинили США в превращении Украины в пустыню
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что стратегия США в отношении Украины в конечном счете превратит эту страну в пустыню. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:46
2024-02-08T07:46
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что стратегия США в отношении Украины в конечном счете превратит эту страну в пустыню. "У Запада в отношении Украины есть только жесткая целесообразность. То, что выгодно Западу, то и правило. Согласно этим их правилам и стратегии, гибнут десятки тысяч украинцев, а их страна превращается в пустыню, правители Европы обескровливают собственную экономику ради проведения в жизнь стратегии заокеанского господина", - сказал Константинов агентству. По его словам, западные страны в отношении Украины "бесстыдно жонглируют принципами демократии", доказывая, что суть хваленых западных правил в том, что нет никаких правил.
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украина, европа, сша, владимир константинов, в мире
Украина, Европа, США, Владимир Константинов, В мире
В Крыму обвинили США в превращении Украины в пустыню

Глава парламента Крыма Константинов: США превращает Украину в пустыню

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что стратегия США в отношении Украины в конечном счете превратит эту страну в пустыню.
"У Запада в отношении Украины есть только жесткая целесообразность. То, что выгодно Западу, то и правило. Согласно этим их правилам и стратегии, гибнут десятки тысяч украинцев, а их страна превращается в пустыню, правители Европы обескровливают собственную экономику ради проведения в жизнь стратегии заокеанского господина", - сказал Константинов агентству.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Салливан: США продолжат поддержку Украины на фоне сообщений о Залужном
7 февраля, 19:07
По его словам, западные страны в отношении Украины "бесстыдно жонглируют принципами демократии", доказывая, что суть хваленых западных правил в том, что нет никаких правил.
 
УкраинаЕвропаСШАВладимир КонстантиновВ мире
 
 
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