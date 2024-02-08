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В Крыму подготовили иск к Украине из-за энергоблокады - РИА Новости, 08.02.2024
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05:42 08.02.2024 (обновлено: 07:47 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/krym-1926063792.html
В Крыму подготовили иск к Украине из-за энергоблокады
В Крыму подготовили иск к Украине из-за энергоблокады - РИА Новости, 08.02.2024
В Крыму подготовили иск к Украине из-за энергоблокады
Крым завершил основную подготовку иска к Украине по энергоблокаде, его планируют подать в суд в конце февраля, сообщил РИА Новости глава республиканского... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T05:42
2024-02-08T07:47
украина
краснодарский край
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Крым завершил основную подготовку иска к Украине по энергоблокаде, его планируют подать в суд в конце февраля, сообщил РИА Новости глава республиканского парламента Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что ущерб от энергетической блокады оценивается более чем в пять триллионов рублей."Основная подготовка иска к Украине по энергоблокаде завершена, его претензионная часть сформулирована. Сейчас нашей рабочей группой уточняется ряд последних деталей. Предприятиям и бюджету полуострова был нанесен колоссальный урон", - сказал Константинов.По его словам, подать иск планируют в конце февраля, после проведения итогового совещания рабочей группы.Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Кроме того, общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова, предварительно, на три триллиона рублей.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года, а также строительством двух новых ТЭС.
https://ria.ru/20231222/iski-1917434688.html
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украина, краснодарский край, владимир константинов
Украина, Краснодарский край, Владимир Константинов
В Крыму подготовили иск к Украине из-за энергоблокады

Глава парламента Крыма Константинов: иск к Украине по энергоблокаде завершен

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкСимферопольская ТЭЦ
Симферопольская ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Крым завершил основную подготовку иска к Украине по энергоблокаде, его планируют подать в суд в конце февраля, сообщил РИА Новости глава республиканского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что ущерб от энергетической блокады оценивается более чем в пять триллионов рублей.
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«
"Основная подготовка иска к Украине по энергоблокаде завершена, его претензионная часть сформулирована. Сейчас нашей рабочей группой уточняется ряд последних деталей. Предприятиям и бюджету полуострова был нанесен колоссальный урон", - сказал Константинов.
По его словам, подать иск планируют в конце февраля, после проведения итогового совещания рабочей группы.
Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Кроме того, общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова, предварительно, на три триллиона рублей.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года, а также строительством двух новых ТЭС.
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УкраинаКраснодарский крайВладимир Константинов
 
 
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