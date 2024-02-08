https://ria.ru/20240208/krym-1926063792.html

В Крыму подготовили иск к Украине из-за энергоблокады

В Крыму подготовили иск к Украине из-за энергоблокады - РИА Новости, 08.02.2024

В Крыму подготовили иск к Украине из-за энергоблокады

Крым завершил основную подготовку иска к Украине по энергоблокаде, его планируют подать в суд в конце февраля, сообщил РИА Новости глава республиканского... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T05:42

2024-02-08T05:42

2024-02-08T07:47

украина

краснодарский край

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Крым завершил основную подготовку иска к Украине по энергоблокаде, его планируют подать в суд в конце февраля, сообщил РИА Новости глава республиканского парламента Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что ущерб от энергетической блокады оценивается более чем в пять триллионов рублей."Основная подготовка иска к Украине по энергоблокаде завершена, его претензионная часть сформулирована. Сейчас нашей рабочей группой уточняется ряд последних деталей. Предприятиям и бюджету полуострова был нанесен колоссальный урон", - сказал Константинов.По его словам, подать иск планируют в конце февраля, после проведения итогового совещания рабочей группы.Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Кроме того, общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова, предварительно, на три триллиона рублей.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года, а также строительством двух новых ТЭС.

https://ria.ru/20231222/iski-1917434688.html

https://ria.ru/20231219/isk-1916690496.html

украина

краснодарский край

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украина, краснодарский край, владимир константинов