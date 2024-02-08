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Зампостпреда России раскрыл, в каком случае решится кризис в Европе - РИА Новости, 08.02.2024
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20:05 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/krizis-1926259581.html
Зампостпреда России раскрыл, в каком случае решится кризис в Европе
Зампостпреда России раскрыл, в каком случае решится кризис в Европе - РИА Новости, 08.02.2024
Зампостпреда России раскрыл, в каком случае решится кризис в Европе
Разрешение нынешнего кризиса в Европе возможно исключительно при обеспечении военных, экономических и политических условий безопасного развития России и союзной РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T20:05
2024-02-08T20:05
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Разрешение нынешнего кризиса в Европе возможно исключительно при обеспечении военных, экономических и политических условий безопасного развития России и союзной ей Белоруссии, сообщил заместитель постпреда РФ Александр Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. "В заключение, госпожа Председатель, позволим напомнить Вам и всем присутствующим, что разрешение нынешнего кризиса в Европе возможно исключительно при обеспечении надлежащих военных, экономических и политических условий безопасного развития России и союзной нам Беларуси, уважения их интересов и прекращения поддержки Западом неонацисткого киевского режима", - сказал Волгарев. Текст его выступления опубликован в Telegram-канале постоянного представительства РФ при ОБСЕ. "Это - аксиома", - добавил зампостпреда.
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в мире, россия, обсе, европа, белоруссия
В мире, Россия, ОБСЕ, Европа, Белоруссия
Зампостпреда России раскрыл, в каком случае решится кризис в Европе

Александр Волгарев: кризис в Европе решится при обеспечении безопасности России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Разрешение нынешнего кризиса в Европе возможно исключительно при обеспечении военных, экономических и политических условий безопасного развития России и союзной ей Белоруссии, сообщил заместитель постпреда РФ Александр Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
«
"В заключение, госпожа Председатель, позволим напомнить Вам и всем присутствующим, что разрешение нынешнего кризиса в Европе возможно исключительно при обеспечении надлежащих военных, экономических и политических условий безопасного развития России и союзной нам Беларуси, уважения их интересов и прекращения поддержки Западом неонацисткого киевского режима", - сказал Волгарев. Текст его выступления опубликован в Telegram-канале постоянного представительства РФ при ОБСЕ.
«
"Это - аксиома", - добавил зампостпреда.
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