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Зампостпреда России раскрыл, в каком случае решится кризис в Европе
Зампостпреда России раскрыл, в каком случае решится кризис в Европе - РИА Новости, 08.02.2024
Зампостпреда России раскрыл, в каком случае решится кризис в Европе
Разрешение нынешнего кризиса в Европе возможно исключительно при обеспечении военных, экономических и политических условий безопасного развития России и союзной РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T20:05
2024-02-08T20:05
2024-02-08T20:05
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Разрешение нынешнего кризиса в Европе возможно исключительно при обеспечении военных, экономических и политических условий безопасного развития России и союзной ей Белоруссии, сообщил заместитель постпреда РФ Александр Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. "В заключение, госпожа Председатель, позволим напомнить Вам и всем присутствующим, что разрешение нынешнего кризиса в Европе возможно исключительно при обеспечении надлежащих военных, экономических и политических условий безопасного развития России и союзной нам Беларуси, уважения их интересов и прекращения поддержки Западом неонацисткого киевского режима", - сказал Волгарев. Текст его выступления опубликован в Telegram-канале постоянного представительства РФ при ОБСЕ. "Это - аксиома", - добавил зампостпреда.
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в мире, россия, обсе, европа, белоруссия
В мире, Россия, ОБСЕ, Европа, Белоруссия
Зампостпреда России раскрыл, в каком случае решится кризис в Европе
Александр Волгарев: кризис в Европе решится при обеспечении безопасности России