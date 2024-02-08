https://ria.ru/20240208/krizis-1926259581.html

Зампостпреда России раскрыл, в каком случае решится кризис в Европе

Зампостпреда России раскрыл, в каком случае решится кризис в Европе - РИА Новости, 08.02.2024

Зампостпреда России раскрыл, в каком случае решится кризис в Европе

Разрешение нынешнего кризиса в Европе возможно исключительно при обеспечении военных, экономических и политических условий безопасного развития России и союзной РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T20:05

2024-02-08T20:05

2024-02-08T20:05

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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Разрешение нынешнего кризиса в Европе возможно исключительно при обеспечении военных, экономических и политических условий безопасного развития России и союзной ей Белоруссии, сообщил заместитель постпреда РФ Александр Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. "В заключение, госпожа Председатель, позволим напомнить Вам и всем присутствующим, что разрешение нынешнего кризиса в Европе возможно исключительно при обеспечении надлежащих военных, экономических и политических условий безопасного развития России и союзной нам Беларуси, уважения их интересов и прекращения поддержки Западом неонацисткого киевского режима", - сказал Волгарев. Текст его выступления опубликован в Telegram-канале постоянного представительства РФ при ОБСЕ. "Это - аксиома", - добавил зампостпреда.

https://ria.ru/20240208/evroparlament-1926224079.html

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в мире, россия, обсе, европа, белоруссия