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В Балаклаве горноспасатели МЧС подняли козу с обрыва
В Балаклаве горноспасатели МЧС подняли козу с обрыва - РИА Новости, 08.02.2024
В Балаклаве горноспасатели МЧС подняли козу с обрыва
Горноспасатели МЧС Севастополя спасли домашнюю козу, которая оказалась под скальным обрывом в Балаклаве и несколько дней не могла выбраться, сообщили в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:39
2024-02-08T17:39
2024-02-08T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Горноспасатели МЧС Севастополя спасли домашнюю козу, которая оказалась под скальным обрывом в Балаклаве и несколько дней не могла выбраться, сообщили в ведомстве, выложив видео операции в своем Telegram. Жители Балаклавы сообщили накануне вечером, что домашняя коза каким-то образом оказалась под труднодоступным скальным обрывом и несколько дней не может подняться на поверхность.Помощь необычной пострадавшей в условиях обрывистого рельефа оказали пять сотрудников специализированного отряда севастопольского МЧС. Чтобы добраться до животного, спасатели использовали специальное альпинистское снаряжение: спустившись на тросах, они обвязали и осторожно подняли козу наверх.Травмы у животного при осмотре не обнаружили.
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происшествия, севастополь, балаклава, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Севастополь, Балаклава, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Балаклаве горноспасатели МЧС подняли козу с обрыва
В Балаклаве горноспасатели МЧС Севастополя подняли домашнюю козу с обрыва