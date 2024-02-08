https://ria.ru/20240208/koza-1926231270.html

В Балаклаве горноспасатели МЧС подняли козу с обрыва

В Балаклаве горноспасатели МЧС подняли козу с обрыва - РИА Новости, 08.02.2024

В Балаклаве горноспасатели МЧС подняли козу с обрыва

Горноспасатели МЧС Севастополя спасли домашнюю козу, которая оказалась под скальным обрывом в Балаклаве и несколько дней не могла выбраться, сообщили в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:39

2024-02-08T17:39

2024-02-08T18:07

хорошие новости

происшествия

севастополь

балаклава

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Горноспасатели МЧС Севастополя спасли домашнюю козу, которая оказалась под скальным обрывом в Балаклаве и несколько дней не могла выбраться, сообщили в ведомстве, выложив видео операции в своем Telegram. Жители Балаклавы сообщили накануне вечером, что домашняя коза каким-то образом оказалась под труднодоступным скальным обрывом и несколько дней не может подняться на поверхность.Помощь необычной пострадавшей в условиях обрывистого рельефа оказали пять сотрудников специализированного отряда севастопольского МЧС. Чтобы добраться до животного, спасатели использовали специальное альпинистское снаряжение: спустившись на тросах, они обвязали и осторожно подняли козу наверх.Травмы у животного при осмотре не обнаружили.

https://ria.ru/20240207/kroliki-1926005041.html

севастополь

балаклава

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происшествия, севастополь, балаклава, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)