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СМИ: Австрия ведет расследование в отношении экс-главы нацбанка Украины - РИА Новости, 08.02.2024
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03:56 08.02.2024 (обновлено: 10:25 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/korruptsiya-1926059059.html
СМИ: Австрия ведет расследование в отношении экс-главы нацбанка Украины
СМИ: Австрия ведет расследование в отношении экс-главы нацбанка Украины - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ: Австрия ведет расследование в отношении экс-главы нацбанка Украины
Прокуратура Австрии ведет расследование в отношении бывшего главы нацбанка Украины Кирилла Шевченко по подозрению в отмывании денег, передает агентство Франс... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T03:56
2024-02-08T10:25
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Прокуратура Австрии ведет расследование в отношении бывшего главы нацбанка Украины Кирилла Шевченко по подозрению в отмывании денег, передает агентство Франс Пресс. В январе 2023 года украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Шевченко обратился к властям Австрии с просьбой о предоставлении убежища, объяснив ее политическим преследованием на родине. Как отмечает австрийское издание Standard, заявление все еще не рассмотрено. "Австрийские антикоррупционные прокуроры заявили в среду, что ведут расследование в отношении бывшего главы Нацбанка Украины по подозрению в злоупотреблении общественным доверием и отмывании денег", - говорится в сообщении агентства. В октябре 2022 года Шевченко ушел в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем, а позднее был объявлен в международный розыск по подозрению в хищениях в "Укргазбанке" и заочно арестован. По версии следствия, в 2014-2019 годах руководство "Укргазбанка" обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с "агентами", которые якобы привлекали в банк крупных клиентов, и необоснованно перевело свыше 206 миллионов гривен (более 5,5 миллиона долларов) за их "услуги". Подозреваемыми проходят пять основных фигурантов, в том числе бывший глава нацбанка, который на момент преступления занимал должность председателя правления "Укргазбанка". Шевченко назвал дело против него "политически мотивированным и искусственно созданным на скорую руку, которое не содержит никаких доказательств и развалится в любом беспристрастном суде".
https://ria.ru/20240115/ukraina-1921470631.html
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920230865.html
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австрия, украина, в мире
Австрия, Украина, В мире
СМИ: Австрия ведет расследование в отношении экс-главы нацбанка Украины

AFP: Австрия ведет расследование против экс-главы нацбанка Украины Шевченко

CC0 / WooozzI / Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
CC0 / WooozzI /
Кирилл Шевченко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Прокуратура Австрии ведет расследование в отношении бывшего главы нацбанка Украины Кирилла Шевченко по подозрению в отмывании денег, передает агентство Франс Пресс.
В январе 2023 года украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Шевченко обратился к властям Австрии с просьбой о предоставлении убежища, объяснив ее политическим преследованием на родине. Как отмечает австрийское издание Standard, заявление все еще не рассмотрено.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
На Украине журналист заявил об угрозах после статьи о коррупции
15 января, 17:36
"Австрийские антикоррупционные прокуроры заявили в среду, что ведут расследование в отношении бывшего главы Нацбанка Украины по подозрению в злоупотреблении общественным доверием и отмывании денег", - говорится в сообщении агентства.
В октябре 2022 года Шевченко ушел в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем, а позднее был объявлен в международный розыск по подозрению в хищениях в "Укргазбанке" и заочно арестован.
По версии следствия, в 2014-2019 годах руководство "Укргазбанка" обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с "агентами", которые якобы привлекали в банк крупных клиентов, и необоснованно перевело свыше 206 миллионов гривен (более 5,5 миллиона долларов) за их "услуги".
Подозреваемыми проходят пять основных фигурантов, в том числе бывший глава нацбанка, который на момент преступления занимал должность председателя правления "Укргазбанка". Шевченко назвал дело против него "политически мотивированным и искусственно созданным на скорую руку, которое не содержит никаких доказательств и развалится в любом беспристрастном суде".
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