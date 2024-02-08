https://ria.ru/20240208/kor-1926063176.html
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением кори как спокойную
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением кори как спокойную - РИА Новости, 08.02.2024
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением кори как спокойную
Ситуация по кори в России спокойная: с распространением болезни в прошлом году удалось справиться, а сейчас фиксируются лишь единичные случаи, сообщили РИА... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T05:32
2024-02-08T05:32
2024-02-08T05:33
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_bbb44d320afe28a3cf800b057249f392.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация по кори в России спокойная: с распространением болезни в прошлом году удалось справиться, а сейчас фиксируются лишь единичные случаи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."В настоящее время в РФ фиксируются единичные случаи кори, преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, а также небольшие групповые очаги среди граждан, которые не прививаются по конфессиональным либо по каким-то иным убеждениям, или ведущих кочевой образ жизни и не обращающихся за медицинской помощью", - уточнили в ведомстве.Подъемы заболеваемости корью отмечаются каждые четыре-шесть лет, что и произошло в 2023 году после коронавирусных ограничений, поэтому при сравнении статистики предшествующих лет наблюдался очевидный рост, пояснили в пресс-службе.При этом в 2023 году системы здравоохранения и Роспотребнадзора справились с распространением кори благодаря противоэпидемическим мероприятиям и достаточному количеству вакцины, подчеркнули в ведомстве.В превентивных целях по инициативе Роспотребнадзора во всех регионах прошла подчищающая иммунизация для укрепления коллективного иммунитета против кори, по итогам которой привиты более 80% граждан от числа подлежащих иммунизации, уточнили в пресс-службе.В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас иммунная прослойка достаточно высокая, но регионам рекомендовано самостоятельно проводить подчищающую иммунизацию по эпидемическим показаниям."Сотрудниками Роспотребнадзора на постоянной основе проводится активная работа с населением по усилению приверженности к иммунизации, а также информационно-разъяснительная работа по профилактике и правилам личной гигиены. В настоящее время ситуация по кори в РФ спокойная и находится на постоянном контроле Роспотребнадзора",- отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240206/kor-1925731411.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bc8775dd1cfbb8bab5037169408dd6c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением кори как спокойную
Роспотребнадзор назвал текущую ситуацию с корью в России спокойной
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация по кори в России спокойная: с распространением болезни в прошлом году удалось справиться, а сейчас фиксируются лишь единичные случаи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«
"В настоящее время в РФ фиксируются единичные случаи кори, преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, а также небольшие групповые очаги среди граждан, которые не прививаются по конфессиональным либо по каким-то иным убеждениям, или ведущих кочевой образ жизни и не обращающихся за медицинской помощью", - уточнили в ведомстве.
Подъемы заболеваемости корью отмечаются каждые четыре-шесть лет, что и произошло в 2023 году после коронавирусных ограничений, поэтому при сравнении статистики предшествующих лет наблюдался очевидный рост, пояснили в пресс-службе.
При этом в 2023 году системы здравоохранения и Роспотребнадзора справились с распространением кори благодаря противоэпидемическим мероприятиям и достаточному количеству вакцины, подчеркнули в ведомстве.
В превентивных целях по инициативе Роспотребнадзора во всех регионах прошла подчищающая иммунизация для укрепления коллективного иммунитета против кори, по итогам которой привиты более 80% граждан от числа подлежащих иммунизации, уточнили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас иммунная прослойка достаточно высокая, но регионам рекомендовано самостоятельно проводить подчищающую иммунизацию по эпидемическим показаниям.
"Сотрудниками Роспотребнадзора на постоянной основе проводится активная работа с населением по усилению приверженности к иммунизации, а также информационно-разъяснительная работа по профилактике и правилам личной гигиены. В настоящее время ситуация по кори в РФ спокойная и находится на постоянном контроле Роспотребнадзора",- отметили в пресс-службе.
Роспотребнадзор принял меры после кори у студента РГУ