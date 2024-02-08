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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением кори как спокойную - РИА Новости, 08.02.2024
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05:32 08.02.2024 (обновлено: 05:33 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/kor-1926063176.html
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением кори как спокойную
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением кори как спокойную - РИА Новости, 08.02.2024
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением кори как спокойную
Ситуация по кори в России спокойная: с распространением болезни в прошлом году удалось справиться, а сейчас фиксируются лишь единичные случаи, сообщили РИА... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T05:32
2024-02-08T05:33
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация по кори в России спокойная: с распространением болезни в прошлом году удалось справиться, а сейчас фиксируются лишь единичные случаи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."В настоящее время в РФ фиксируются единичные случаи кори, преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, а также небольшие групповые очаги среди граждан, которые не прививаются по конфессиональным либо по каким-то иным убеждениям, или ведущих кочевой образ жизни и не обращающихся за медицинской помощью", - уточнили в ведомстве.Подъемы заболеваемости корью отмечаются каждые четыре-шесть лет, что и произошло в 2023 году после коронавирусных ограничений, поэтому при сравнении статистики предшествующих лет наблюдался очевидный рост, пояснили в пресс-службе.При этом в 2023 году системы здравоохранения и Роспотребнадзора справились с распространением кори благодаря противоэпидемическим мероприятиям и достаточному количеству вакцины, подчеркнули в ведомстве.В превентивных целях по инициативе Роспотребнадзора во всех регионах прошла подчищающая иммунизация для укрепления коллективного иммунитета против кори, по итогам которой привиты более 80% граждан от числа подлежащих иммунизации, уточнили в пресс-службе.В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас иммунная прослойка достаточно высокая, но регионам рекомендовано самостоятельно проводить подчищающую иммунизацию по эпидемическим показаниям."Сотрудниками Роспотребнадзора на постоянной основе проводится активная работа с населением по усилению приверженности к иммунизации, а также информационно-разъяснительная работа по профилактике и правилам личной гигиены. В настоящее время ситуация по кори в РФ спокойная и находится на постоянном контроле Роспотребнадзора",- отметили в пресс-службе.
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением кори как спокойную

Роспотребнадзор назвал текущую ситуацию с корью в России спокойной

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация по кори в России спокойная: с распространением болезни в прошлом году удалось справиться, а сейчас фиксируются лишь единичные случаи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«
"В настоящее время в РФ фиксируются единичные случаи кори, преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, а также небольшие групповые очаги среди граждан, которые не прививаются по конфессиональным либо по каким-то иным убеждениям, или ведущих кочевой образ жизни и не обращающихся за медицинской помощью", - уточнили в ведомстве.
Подъемы заболеваемости корью отмечаются каждые четыре-шесть лет, что и произошло в 2023 году после коронавирусных ограничений, поэтому при сравнении статистики предшествующих лет наблюдался очевидный рост, пояснили в пресс-службе.
При этом в 2023 году системы здравоохранения и Роспотребнадзора справились с распространением кори благодаря противоэпидемическим мероприятиям и достаточному количеству вакцины, подчеркнули в ведомстве.
В превентивных целях по инициативе Роспотребнадзора во всех регионах прошла подчищающая иммунизация для укрепления коллективного иммунитета против кори, по итогам которой привиты более 80% граждан от числа подлежащих иммунизации, уточнили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас иммунная прослойка достаточно высокая, но регионам рекомендовано самостоятельно проводить подчищающую иммунизацию по эпидемическим показаниям.
"Сотрудниками Роспотребнадзора на постоянной основе проводится активная работа с населением по усилению приверженности к иммунизации, а также информационно-разъяснительная работа по профилактике и правилам личной гигиены. В настоящее время ситуация по кори в РФ спокойная и находится на постоянном контроле Роспотребнадзора",- отметили в пресс-службе.
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РоссияОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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