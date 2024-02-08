https://ria.ru/20240208/kor-1926063176.html

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением кори как спокойную

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением кори как спокойную - РИА Новости, 08.02.2024

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением кори как спокойную

Ситуация по кори в России спокойная: с распространением болезни в прошлом году удалось справиться, а сейчас фиксируются лишь единичные случаи, сообщили РИА... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T05:32

2024-02-08T05:32

2024-02-08T05:33

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ситуация по кори в России спокойная: с распространением болезни в прошлом году удалось справиться, а сейчас фиксируются лишь единичные случаи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."В настоящее время в РФ фиксируются единичные случаи кори, преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, а также небольшие групповые очаги среди граждан, которые не прививаются по конфессиональным либо по каким-то иным убеждениям, или ведущих кочевой образ жизни и не обращающихся за медицинской помощью", - уточнили в ведомстве.Подъемы заболеваемости корью отмечаются каждые четыре-шесть лет, что и произошло в 2023 году после коронавирусных ограничений, поэтому при сравнении статистики предшествующих лет наблюдался очевидный рост, пояснили в пресс-службе.При этом в 2023 году системы здравоохранения и Роспотребнадзора справились с распространением кори благодаря противоэпидемическим мероприятиям и достаточному количеству вакцины, подчеркнули в ведомстве.В превентивных целях по инициативе Роспотребнадзора во всех регионах прошла подчищающая иммунизация для укрепления коллективного иммунитета против кори, по итогам которой привиты более 80% граждан от числа подлежащих иммунизации, уточнили в пресс-службе.В Роспотребнадзоре добавили, что сейчас иммунная прослойка достаточно высокая, но регионам рекомендовано самостоятельно проводить подчищающую иммунизацию по эпидемическим показаниям."Сотрудниками Роспотребнадзора на постоянной основе проводится активная работа с населением по усилению приверженности к иммунизации, а также информационно-разъяснительная работа по профилактике и правилам личной гигиены. В настоящее время ситуация по кори в РФ спокойная и находится на постоянном контроле Роспотребнадзора",- отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240206/kor-1925731411.html

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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)