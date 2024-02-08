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Fesco урегулировала ситуацию с контейнеровозом Moskva в Китае - РИА Новости, 08.02.2024
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18:08 08.02.2024 (обновлено: 19:24 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/konteynerovoz-1926238658.html
Fesco урегулировала ситуацию с контейнеровозом Moskva в Китае
Fesco урегулировала ситуацию с контейнеровозом Moskva в Китае - РИА Новости, 08.02.2024
Fesco урегулировала ситуацию с контейнеровозом Moskva в Китае
Контейнеровоз Moskva группы Fesco заправили в Китае, он отправился по маршруту, сообщили в компании. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:08
2024-02-08T19:24
экономика
китай
санкт-петербург
fesco
владивостокский морской торговый порт
россия
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Контейнеровоз Moskva группы Fesco заправили в Китае, он отправился по маршруту, сообщили в компании. &quot;Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер и на данный момент специалисты Fesco урегулировали этот вопрос&quot;, — уточнили в пресс-службе.В компании подчеркнули, что всегда оперативно решают возникающие вопросы, находясь в контакте с партнерами из КНР и российскими профильными ведомствами.Ранее председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов сообщал, что судну отказали в заправке топливом и моторными маслами в Китае. Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота группы Fesco в апреле 2023 года. Дедвейт судна — 31 407 тонн, грузовая вместимость — 2 471 TEU, оно работает на deep sea линии из Китая в Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20240122/konteynerovoz-1922677210.html
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экономика, китай, санкт-петербург, fesco, владивостокский морской торговый порт, россия
Экономика, Китай, Санкт-Петербург, FESCO, Владивостокский морской торговый порт, Россия
Fesco урегулировала ситуацию с контейнеровозом Moskva в Китае

Контейнеровоз Moskva группы Fesco заправили в Китае, он отправился по маршруту

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкКонтейнеровоз
Контейнеровоз - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Контейнеровоз . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Контейнеровоз Moskva группы Fesco заправили в Китае, он отправился по маршруту, сообщили в компании.
«

"Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер и на данный момент специалисты Fesco урегулировали этот вопрос", — уточнили в пресс-службе.

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В компании подчеркнули, что всегда оперативно решают возникающие вопросы, находясь в контакте с партнерами из КНР и российскими профильными ведомствами.
Ранее председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов сообщал, что судну отказали в заправке топливом и моторными маслами в Китае.
Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота группы Fesco в апреле 2023 года. Дедвейт судна — 31 407 тонн, грузовая вместимость — 2 471 TEU, оно работает на deep sea линии из Китая в Санкт-Петербург.
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