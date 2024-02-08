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Украина пополнила список "спонсоров войны" - РИА Новости, 08.02.2024
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Украина пополнила список "спонсоров войны"
Украина пополнила список "спонсоров войны" - РИА Новости, 08.02.2024
Украина пополнила список "спонсоров войны"
Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" американского производителя... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:28
2024-02-08T19:28
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" американского производителя огнеупорных изделий - компанию Allied Mineral Products. "НАПК внесло американского производителя огнеупорных изделий Allied Mineral Products, LLC в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает работать в РФ, содержать там свои производственные мощности и платить налоги на сотни тысяч долларов в бюджет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК. В январе НАПК внесло в список "спонсоров войны" шведскую компанию по производству сварочного оборудования Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) и швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut. В украинском списке "спонсоров войны" находятся, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие. Как ранее заявляли в украинском агентстве по противодействию коррупции, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
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экономика, украина, технологии, россия, nestle s.a., knauf, philip morris international
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Технологии, Россия, Nestle S.A., Knauf, Philip Morris International
Украина пополнила список "спонсоров войны"

Украина назвала американскую компанию Allied Mineral Products "спонсором войны"

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" американского производителя огнеупорных изделий - компанию Allied Mineral Products.
«
"НАПК внесло американского производителя огнеупорных изделий Allied Mineral Products, LLC в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает работать в РФ, содержать там свои производственные мощности и платить налоги на сотни тысяч долларов в бюджет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК.
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В январе НАПК внесло в список "спонсоров войны" шведскую компанию по производству сварочного оборудования Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) и швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut.
В украинском списке "спонсоров войны" находятся, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие.
Как ранее заявляли в украинском агентстве по противодействию коррупции, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаТехнологииРоссияNestle S.A.KnaufPhilip Morris International
 
 
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