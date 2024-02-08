https://ria.ru/20240208/kompaniya-1926253830.html

Украина пополнила список "спонсоров войны"

Украина пополнила список "спонсоров войны" - РИА Новости, 08.02.2024

Украина пополнила список "спонсоров войны"

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" американского производителя... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:28

2024-02-08T19:28

2024-02-08T19:28

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" американского производителя огнеупорных изделий - компанию Allied Mineral Products. "НАПК внесло американского производителя огнеупорных изделий Allied Mineral Products, LLC в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает работать в РФ, содержать там свои производственные мощности и платить налоги на сотни тысяч долларов в бюджет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК. В январе НАПК внесло в список "спонсоров войны" шведскую компанию по производству сварочного оборудования Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) и швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut. В украинском списке "спонсоров войны" находятся, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие. Как ранее заявляли в украинском агентстве по противодействию коррупции, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926214442.html

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экономика, украина, технологии, россия, nestle s.a., knauf, philip morris international