https://ria.ru/20240208/komissar-1926088497.html
Комиссар ООН по правам человека не соответствует должности, считает Гатилов
Комиссар ООН по правам человека не соответствует должности, считает Гатилов - РИА Новости, 08.02.2024
Комиссар ООН по правам человека не соответствует должности, считает Гатилов
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк из-за своей политической ангажированности не соответствует требованиям этой должности, заявил в интервью... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:03
2024-02-08T10:03
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк из-за своей политической ангажированности не соответствует требованиям этой должности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Что же касается диалога (с управлением верховного комиссара ООН по правам человека - ред.), то Россия готова вести его. Главное - чтобы собеседник умел и хотел тебя слышать. Мы к такому общению готовы. Дело за Тюрком. Но с его стороны мы такой готовности не видим, поэтому и считаем, что как руководитель главного правозащитного механизма ООН он не отвечает высоким требованиям этой должности", - сказал он. Гатилов добавил, что верховный комиссар занимает несбалансированную позицию не только в отношении России, о чем все чаще начинают говорить и другие страны. "С господином Тюрком у нас с самого начала его нахождения на посту верховного комиссара ООН по правам человека сложились непростые отношения. Виной тому его однобокий и ангажированный подход к событиям вокруг Украины, а также политизированные оценки ситуации с правами человека в нашей стране", - отметил дипломат. Он уточнил, что с самых первых дней нахождения Тюрка на его нынешнем посту в 2022 году Россия взяла курс на максимально подробное информирование нового главы УВКПЧ о ситуациях, вызывающих ее обеспокоенность. "Надеялись, что российская позиция будет если не учтена, то хотя бы должным образом принята во внимание. Однако, как правило, в ответ на наши обращения следуют либо малосодержательные бюрократические отписки со ссылкой на некие внутренние правила обработки и проверки поступающей в УВКПЧ информации (самой распространенной отговоркой является якобы невозможность сотрудников управления проверить "на месте и из первых рук" предоставленную российской стороной информацию), либо просто гробовое молчание", - подчеркнул постпред РФ в ООН. В декабре Гатилов заявлял, что молчание верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу смертельного удара Украины по центру Белгорода является позорным, он не заслуживает занимать этот пост.
https://ria.ru/20240208/zerno-1926066800.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, женева (город), геннадий гатилов, оон
В мире, Россия, Украина, Женева (город), Геннадий Гатилов, ООН
Комиссар ООН по правам человека не соответствует должности, считает Гатилов
Гатилов: комиссар ООН по правам человека Тюрк не соответствует должности
ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк из-за своей политической ангажированности не соответствует требованиям этой должности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Что же касается диалога (с управлением верховного комиссара ООН по правам человека - ред.), то Россия готова вести его. Главное - чтобы собеседник умел и хотел тебя слышать. Мы к такому общению готовы. Дело за Тюрком. Но с его стороны мы такой готовности не видим, поэтому и считаем, что как руководитель главного правозащитного механизма ООН он не отвечает высоким требованиям этой должности", - сказал он.
Гатилов добавил, что верховный комиссар занимает несбалансированную позицию не только в отношении России, о чем все чаще начинают говорить и другие страны.
"С господином Тюрком у нас с самого начала его нахождения на посту верховного комиссара ООН по правам человека сложились непростые отношения. Виной тому его однобокий и ангажированный подход к событиям вокруг Украины
, а также политизированные оценки ситуации с правами человека в нашей стране", - отметил дипломат.
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Он уточнил, что с самых первых дней нахождения Тюрка на его нынешнем посту в 2022 году Россия взяла курс на максимально подробное информирование нового главы УВКПЧ о ситуациях, вызывающих ее обеспокоенность.
"Надеялись, что российская позиция будет если не учтена, то хотя бы должным образом принята во внимание. Однако, как правило, в ответ на наши обращения следуют либо малосодержательные бюрократические отписки со ссылкой на некие внутренние правила обработки и проверки поступающей в УВКПЧ информации (самой распространенной отговоркой является якобы невозможность сотрудников управления проверить "на месте и из первых рук" предоставленную российской стороной информацию), либо просто гробовое молчание", - подчеркнул постпред РФ в ООН.
В декабре Гатилов заявлял, что молчание верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу смертельного удара Украины по центру Белгорода
является позорным, он не заслуживает занимать этот пост.
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