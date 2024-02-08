https://ria.ru/20240208/komissar-1926088497.html

Комиссар ООН по правам человека не соответствует должности, считает Гатилов

Комиссар ООН по правам человека не соответствует должности, считает Гатилов - РИА Новости, 08.02.2024

Комиссар ООН по правам человека не соответствует должности, считает Гатилов

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк из-за своей политической ангажированности не соответствует требованиям этой должности, заявил в интервью... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:03

2024-02-08T10:03

2024-02-08T10:03

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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк из-за своей политической ангажированности не соответствует требованиям этой должности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Что же касается диалога (с управлением верховного комиссара ООН по правам человека - ред.), то Россия готова вести его. Главное - чтобы собеседник умел и хотел тебя слышать. Мы к такому общению готовы. Дело за Тюрком. Но с его стороны мы такой готовности не видим, поэтому и считаем, что как руководитель главного правозащитного механизма ООН он не отвечает высоким требованиям этой должности", - сказал он. Гатилов добавил, что верховный комиссар занимает несбалансированную позицию не только в отношении России, о чем все чаще начинают говорить и другие страны. "С господином Тюрком у нас с самого начала его нахождения на посту верховного комиссара ООН по правам человека сложились непростые отношения. Виной тому его однобокий и ангажированный подход к событиям вокруг Украины, а также политизированные оценки ситуации с правами человека в нашей стране", - отметил дипломат. Он уточнил, что с самых первых дней нахождения Тюрка на его нынешнем посту в 2022 году Россия взяла курс на максимально подробное информирование нового главы УВКПЧ о ситуациях, вызывающих ее обеспокоенность. "Надеялись, что российская позиция будет если не учтена, то хотя бы должным образом принята во внимание. Однако, как правило, в ответ на наши обращения следуют либо малосодержательные бюрократические отписки со ссылкой на некие внутренние правила обработки и проверки поступающей в УВКПЧ информации (самой распространенной отговоркой является якобы невозможность сотрудников управления проверить "на месте и из первых рук" предоставленную российской стороной информацию), либо просто гробовое молчание", - подчеркнул постпред РФ в ООН. В декабре Гатилов заявлял, что молчание верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу смертельного удара Украины по центру Белгорода является позорным, он не заслуживает занимать этот пост.

https://ria.ru/20240208/zerno-1926066800.html

https://ria.ru/20240205/oon-1925486343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, женева (город), геннадий гатилов, оон