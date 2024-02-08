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Колокольцев наградил мальчика из Башкирии, защитившего сестру от похитителя - РИА Новости, 08.02.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:43 08.02.2024 (обновлено: 18:00 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/kolokoltsev-1926231850.html
Колокольцев наградил мальчика из Башкирии, защитившего сестру от похитителя
Колокольцев наградил мальчика из Башкирии, защитившего сестру от похитителя - РИА Новости, 08.02.2024
Колокольцев наградил мальчика из Башкирии, защитившего сестру от похитителя
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил школьника из башкирского Стерлитамака, который смог защитить сестру от неадекватного парня, сообщила... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:43
2024-02-08T18:00
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владимир колокольцев
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УФА, 8 фев – РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил школьника из башкирского Стерлитамака, который смог защитить сестру от неадекватного парня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ранее в СУСК РФ по Башкирии сообщали, что днем 5 февраля мужчина в городе Стерлитамаке схватил за руку 7-летнюю девочку и пытался увести ее в неизвестном направлении. За девочку вступился 11-летний брат, вырвав руку сестры у мужчины. Молодой человек скрылся, а дети забежали домой. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Подозреваемый был установлен, им оказался 18-летний местный житель, специалисты проверят его на вменяемость. "Одиннадцатилетний житель города Стерлитамака Аслан Калямов защитил младшую сестренку-первоклассницу Амилию от незнакомого мужчины. Владимир Колокольцев по достоинству оценил храбрость и мужество 11-летнего школьника. Согласно решению министра внутренних дел Аслан Калямов удостоен почетной грамоты МВД России", - написала Волк. Она добавила, что тоже восхищена поступком мальчика, который не побоялся дать отпор более взрослому и сильному незнакомцу.
https://ria.ru/20240206/pokhischenie-1925760077.html
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россия, владимир колокольцев, ирина волк
Хорошие новости, Россия, Владимир Колокольцев, Ирина Волк
Колокольцев наградил мальчика из Башкирии, защитившего сестру от похитителя

Колокольцев наградил башкирского школьника, который защитил сестру от незнакомца

Школьник защитил свою сестру в башкирском Стерлитамаке. Кадр видео
Школьник защитил свою сестру в башкирском Стерлитамаке. Кадр видео
Школьник защитил свою сестру в башкирском Стерлитамаке. Кадр видео
Читать ria.ru в
УФА, 8 фев – РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил школьника из башкирского Стерлитамака, который смог защитить сестру от неадекватного парня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Ранее в СУСК РФ по Башкирии сообщали, что днем 5 февраля мужчина в городе Стерлитамаке схватил за руку 7-летнюю девочку и пытался увести ее в неизвестном направлении. За девочку вступился 11-летний брат, вырвав руку сестры у мужчины. Молодой человек скрылся, а дети забежали домой.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В Стерлитамаке нашли мужчину, пытавшегося похитить девочку во дворе дома
6 февраля, 17:36
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Подозреваемый был установлен, им оказался 18-летний местный житель, специалисты проверят его на вменяемость.
"Одиннадцатилетний житель города Стерлитамака Аслан Калямов защитил младшую сестренку-первоклассницу Амилию от незнакомого мужчины. Владимир Колокольцев по достоинству оценил храбрость и мужество 11-летнего школьника. Согласно решению министра внутренних дел Аслан Калямов удостоен почетной грамоты МВД России", - написала Волк.
Она добавила, что тоже восхищена поступком мальчика, который не побоялся дать отпор более взрослому и сильному незнакомцу.
Следователи допросили подозреваемых в похищении девочки под Калугой
Суд арестовал всех подозреваемых в похищении девочки под Калугой
2 декабря 2023, 16:44
 
Хорошие новостиРоссияВладимир КолокольцевИрина Волк
 
 
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