https://ria.ru/20240208/kolokoltsev-1926231850.html

Колокольцев наградил мальчика из Башкирии, защитившего сестру от похитителя

Колокольцев наградил мальчика из Башкирии, защитившего сестру от похитителя - РИА Новости, 08.02.2024

Колокольцев наградил мальчика из Башкирии, защитившего сестру от похитителя

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил школьника из башкирского Стерлитамака, который смог защитить сестру от неадекватного парня, сообщила... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:43

2024-02-08T17:43

2024-02-08T18:00

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УФА, 8 фев – РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил школьника из башкирского Стерлитамака, который смог защитить сестру от неадекватного парня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ранее в СУСК РФ по Башкирии сообщали, что днем 5 февраля мужчина в городе Стерлитамаке схватил за руку 7-летнюю девочку и пытался увести ее в неизвестном направлении. За девочку вступился 11-летний брат, вырвав руку сестры у мужчины. Молодой человек скрылся, а дети забежали домой. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Подозреваемый был установлен, им оказался 18-летний местный житель, специалисты проверят его на вменяемость. "Одиннадцатилетний житель города Стерлитамака Аслан Калямов защитил младшую сестренку-первоклассницу Амилию от незнакомого мужчины. Владимир Колокольцев по достоинству оценил храбрость и мужество 11-летнего школьника. Согласно решению министра внутренних дел Аслан Калямов удостоен почетной грамоты МВД России", - написала Волк. Она добавила, что тоже восхищена поступком мальчика, который не побоялся дать отпор более взрослому и сильному незнакомцу.

https://ria.ru/20240206/pokhischenie-1925760077.html

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россия, владимир колокольцев, ирина волк