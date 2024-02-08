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Власти Эстонии запретили концерт Клавы Коки в Таллине - РИА Новости, 08.02.2024
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Шоубиз
 
00:26 08.02.2024 (обновлено: 00:27 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/koka-1926048398.html
Власти Эстонии запретили концерт Клавы Коки в Таллине
Власти Эстонии запретили концерт Клавы Коки в Таллине - РИА Новости, 08.02.2024
Власти Эстонии запретили концерт Клавы Коки в Таллине
В Эстонии запретили концерт певицы Клавы Коки, запланированный на 29 марта в Таллине, из-за того, что артистка не осудила действия российских властей на... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T00:26
2024-02-08T00:27
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Эстонии запретили концерт певицы Клавы Коки, запланированный на 29 марта в Таллине, из-за того, что артистка не осудила действия российских властей на Украине, сообщает Postimees. Издание со ссылкой на местное МВД отмечает, что артистов, поддерживающих СВО, в страну не пускают. Ведомство оставляет за собой такое право, даже если у музыкантов есть виза и другие документы, разрешающие въезд. В Министерстве культуры Эстонии тоже рассказали Postimees, что шоу Клавы Коки не будут проводить. &quot;Выступление Клавы Коки в Эстонии по-прежнему неуместно, поскольку она не осудила однозначно российскую агрессию в Украине и недавно выступала на оккупированных Россией территориях&quot;, – прокомментировал Ханнус Лууре, советник по коммуникациям минкульта.Более того, по данным издания, Клаве Коке закрыли въезд в Эстонию до 2027 года.Юри Метс, организатор концерта Клавы Коки в Таллине, отметил, что до последнего был уверен, что шоу состоится. По его словам, артистка должна был прилететь в Эстонию из Германии, где у нее тоже запланировано несколько выступлений. "Клава Кока имеет все необходимые документы и шенгенскую визу, которую, к слову, она получила недавно", – пояснил Метс. Сейчас продажа билетов на концерт Коки приостановлена.Сама певица отмену своего выступления и запрет на въезд в Эстонию пока не прокомментировала.
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новости шоу-бизнеса, клава кока, эстония, таллин, знаменитости, скандал
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Клава Кока, Эстония, Таллин, Знаменитости, скандал
Власти Эстонии запретили концерт Клавы Коки в Таллине

Власти Эстонии запретили мартовский концерт певицы Клавы Коки в Таллине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКлава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Клава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Эстонии запретили концерт певицы Клавы Коки, запланированный на 29 марта в Таллине, из-за того, что артистка не осудила действия российских властей на Украине, сообщает Postimees.

Издание со ссылкой на местное МВД отмечает, что артистов, поддерживающих СВО, в страну не пускают. Ведомство оставляет за собой такое право, даже если у музыкантов есть виза и другие документы, разрешающие въезд.

В Министерстве культуры Эстонии тоже рассказали Postimees, что шоу Клавы Коки не будут проводить.
«

"Выступление Клавы Коки в Эстонии по-прежнему неуместно, поскольку она не осудила однозначно российскую агрессию в Украине и недавно выступала на оккупированных Россией территориях", – прокомментировал Ханнус Лууре, советник по коммуникациям минкульта.

Более того, по данным издания, Клаве Коке закрыли въезд в Эстонию до 2027 года.

Юри Метс, организатор концерта Клавы Коки в Таллине, отметил, что до последнего был уверен, что шоу состоится.

По его словам, артистка должна был прилететь в Эстонию из Германии, где у нее тоже запланировано несколько выступлений. "Клава Кока имеет все необходимые документы и шенгенскую визу, которую, к слову, она получила недавно", – пояснил Метс.

Сейчас продажа билетов на концерт Коки приостановлена.

Сама певица отмену своего выступления и запрет на въезд в Эстонию пока не прокомментировала.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаКлава КокаЭстонияТаллинЗнаменитостискандал
 
 
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