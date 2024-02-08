Власти Эстонии запретили концерт Клавы Коки в Таллине
Власти Эстонии запретили мартовский концерт певицы Клавы Коки в Таллине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКлава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Эстонии запретили концерт певицы Клавы Коки, запланированный на 29 марта в Таллине, из-за того, что артистка не осудила действия российских властей на Украине, сообщает Postimees.
Издание со ссылкой на местное МВД отмечает, что артистов, поддерживающих СВО, в страну не пускают. Ведомство оставляет за собой такое право, даже если у музыкантов есть виза и другие документы, разрешающие въезд.
В Министерстве культуры Эстонии тоже рассказали Postimees, что шоу Клавы Коки не будут проводить.
Издание со ссылкой на местное МВД отмечает, что артистов, поддерживающих СВО, в страну не пускают. Ведомство оставляет за собой такое право, даже если у музыкантов есть виза и другие документы, разрешающие въезд.
В Министерстве культуры Эстонии тоже рассказали Postimees, что шоу Клавы Коки не будут проводить.
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"Выступление Клавы Коки в Эстонии по-прежнему неуместно, поскольку она не осудила однозначно российскую агрессию в Украине и недавно выступала на оккупированных Россией территориях", – прокомментировал Ханнус Лууре, советник по коммуникациям минкульта.
Более того, по данным издания, Клаве Коке закрыли въезд в Эстонию до 2027 года.
Юри Метс, организатор концерта Клавы Коки в Таллине, отметил, что до последнего был уверен, что шоу состоится.
По его словам, артистка должна был прилететь в Эстонию из Германии, где у нее тоже запланировано несколько выступлений. "Клава Кока имеет все необходимые документы и шенгенскую визу, которую, к слову, она получила недавно", – пояснил Метс.
Сейчас продажа билетов на концерт Коки приостановлена.
Сама певица отмену своего выступления и запрет на въезд в Эстонию пока не прокомментировала.
Юри Метс, организатор концерта Клавы Коки в Таллине, отметил, что до последнего был уверен, что шоу состоится.
По его словам, артистка должна был прилететь в Эстонию из Германии, где у нее тоже запланировано несколько выступлений. "Клава Кока имеет все необходимые документы и шенгенскую визу, которую, к слову, она получила недавно", – пояснил Метс.
Сейчас продажа билетов на концерт Коки приостановлена.
Сама певица отмену своего выступления и запрет на въезд в Эстонию пока не прокомментировала.