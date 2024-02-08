https://ria.ru/20240208/kitay-1926118030.html

Некоторые китайские банки возвращают платежи из России

Некоторые китайские банки возвращают платежи из России - РИА Новости, 08.02.2024

Некоторые китайские банки возвращают платежи из России

Некоторые китайские банки, опасаясь вторичных санкций, возвращают платежи из России, сообщил РИА Новости заместитель председателя правления "МСП Банка" Алексей... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:49

2024-02-08T11:49

2024-02-08T11:49

экономика

россия

китай

мсп банк

росбанк

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Некоторые китайские банки, опасаясь вторичных санкций, возвращают платежи из России, сообщил РИА Новости заместитель председателя правления "МСП Банка" Алексей Потапов. "Стоит признать, что некоторые банки Китая, опасаясь вторичных санкций, действительно возвращают платежи нашим клиентам. Во многом это зависит от цели оплаты и компании, производящей транзакции", - сказал он. В первую очередь "в группу риска" входят сделки, связанные с товарами, попавшими под санкции, отметил он. "Например: металлы, компьютерные комплектующие и так далее. На текущий момент мы советуем клиентам предложить своим контрагентам открывать корсчета в других китайских банках, которые ведут бизнес с российскими банками", - добавил Потапов. По его словам, среди клиентов банка есть предприниматели, которые производили расчеты в китайских юанях в Chouzhou Commercial Bank. "Однако в декабре прошлого года ситуация изменилась. Chouzhou Commercial, получив деньги из российского банка, стал возвращать их обратно", - сообщил он. В среду газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. В Росбанке РИА Новости подтвердили проблемы с данным банком, но отметили, что они не окажут значительного негативного влияния на трансграничные платежи в юанях.

https://ria.ru/20240207/raschety-1925915625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, китай, мсп банк, росбанк