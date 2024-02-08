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Некоторые китайские банки возвращают платежи из России - РИА Новости, 08.02.2024
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11:49 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/kitay-1926118030.html
Некоторые китайские банки возвращают платежи из России
Некоторые китайские банки возвращают платежи из России - РИА Новости, 08.02.2024
Некоторые китайские банки возвращают платежи из России
Некоторые китайские банки, опасаясь вторичных санкций, возвращают платежи из России, сообщил РИА Новости заместитель председателя правления "МСП Банка" Алексей... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T11:49
2024-02-08T11:49
экономика
россия
китай
мсп банк
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Некоторые китайские банки, опасаясь вторичных санкций, возвращают платежи из России, сообщил РИА Новости заместитель председателя правления "МСП Банка" Алексей Потапов. "Стоит признать, что некоторые банки Китая, опасаясь вторичных санкций, действительно возвращают платежи нашим клиентам. Во многом это зависит от цели оплаты и компании, производящей транзакции", - сказал он. В первую очередь "в группу риска" входят сделки, связанные с товарами, попавшими под санкции, отметил он. "Например: металлы, компьютерные комплектующие и так далее. На текущий момент мы советуем клиентам предложить своим контрагентам открывать корсчета в других китайских банках, которые ведут бизнес с российскими банками", - добавил Потапов. По его словам, среди клиентов банка есть предприниматели, которые производили расчеты в китайских юанях в Chouzhou Commercial Bank. "Однако в декабре прошлого года ситуация изменилась. Chouzhou Commercial, получив деньги из российского банка, стал возвращать их обратно", - сообщил он. В среду газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. В Росбанке РИА Новости подтвердили проблемы с данным банком, но отметили, что они не окажут значительного негативного влияния на трансграничные платежи в юанях.
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экономика, россия, китай, мсп банк, росбанк
Экономика, Россия, Китай, МСП Банк, Росбанк
Некоторые китайские банки возвращают платежи из России

Некоторые китайские банки возвращают платежи из России, опасаясь санкций

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Некоторые китайские банки, опасаясь вторичных санкций, возвращают платежи из России, сообщил РИА Новости заместитель председателя правления "МСП Банка" Алексей Потапов.
«
"Стоит признать, что некоторые банки Китая, опасаясь вторичных санкций, действительно возвращают платежи нашим клиентам. Во многом это зависит от цели оплаты и компании, производящей транзакции", - сказал он.
В первую очередь "в группу риска" входят сделки, связанные с товарами, попавшими под санкции, отметил он. "Например: металлы, компьютерные комплектующие и так далее. На текущий момент мы советуем клиентам предложить своим контрагентам открывать корсчета в других китайских банках, которые ведут бизнес с российскими банками", - добавил Потапов.
По его словам, среди клиентов банка есть предприниматели, которые производили расчеты в китайских юанях в Chouzhou Commercial Bank. "Однако в декабре прошлого года ситуация изменилась. Chouzhou Commercial, получив деньги из российского банка, стал возвращать их обратно", - сообщил он.
В среду газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. В Росбанке РИА Новости подтвердили проблемы с данным банком, но отметили, что они не окажут значительного негативного влияния на трансграничные платежи в юанях.
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