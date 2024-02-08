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Депортированному из Латвии пенсионеру выделили квартиру в Калининграде - РИА Новости, 08.02.2024
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16:54 08.02.2024 (обновлено: 17:08 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/katkov-1926219227.html
Депортированному из Латвии пенсионеру выделили квартиру в Калининграде
Депортированному из Латвии пенсионеру выделили квартиру в Калининграде - РИА Новости, 08.02.2024
Депортированному из Латвии пенсионеру выделили квартиру в Калининграде
Депортированному из Латвии 82-летнему военному пенсионеру Борису Каткову выделили служебную двухкомнатную квартиру в Калининграде, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:54
2024-02-08T17:08
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КАЛИНИНГРАД, 8 фев — РИА Новости. Депортированному из Латвии 82-летнему военному пенсионеру Борису Каткову выделили служебную двухкомнатную квартиру в Калининграде, сообщил РИА Новости пресс-секретарь глава региона Дмитрий Лысков. "Двушка в новом доме, с ремонтом, в Центральном районе. Мебель он сейчас выбирает, мы ему оплатим", — рассказал он. Собеседник агентства также сообщил, что к Каткову в среду приехала жена. В Латвии у него остались сын, дочь и внуки. Мужчину депортировали из Латвии в начале 2024 года. В интервью РИА Новости он рассказал, что на сборы ему дали только один час. В прибалтийской республике он с 2008 года возглавлял представительство Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. По решению МВД Латвии, Каткова признали угрозой национальной безопасности и "приговорили" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера.В начале января Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортация грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освободили лиц моложе 15 и старше 75 лет.
https://ria.ru/20240113/pensioner-1921202919.html
https://ria.ru/20240123/latviya-1923053062.html
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латвия, калининград, россия, мария захарова, балтийский федеральный университет, общество
Латвия, Калининград, Россия, Мария Захарова, Балтийский федеральный университет, Общество
Депортированному из Латвии пенсионеру выделили квартиру в Калининграде

Высланному из Латвии Каткову выделили двухкомнатную квартиру в Калининграде

© Фото : Михаил Ведерников/TelegramРоссийский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии
Российский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Михаил Ведерников/Telegram
Российский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 8 фев — РИА Новости. Депортированному из Латвии 82-летнему военному пенсионеру Борису Каткову выделили служебную двухкомнатную квартиру в Калининграде, сообщил РИА Новости пресс-секретарь глава региона Дмитрий Лысков.
«
"Двушка в новом доме, с ремонтом, в Центральном районе. Мебель он сейчас выбирает, мы ему оплатим", — рассказал он.
Российский военный пенсионер Борис Катков, которого принудительно депортировали из Латвии
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Собеседник агентства также сообщил, что к Каткову в среду приехала жена. В Латвии у него остались сын, дочь и внуки.
Мужчину депортировали из Латвии в начале 2024 года. В интервью РИА Новости он рассказал, что на сборы ему дали только один час. В прибалтийской республике он с 2008 года возглавлял представительство Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.
По решению МВД Латвии, Каткова признали угрозой национальной безопасности и "приговорили" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера.
В начале января Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортация грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.
Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освободили лиц моложе 15 и старше 75 лет.
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