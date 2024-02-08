https://ria.ru/20240208/katastrofa-1926083247.html

"Десять к одному". СМИ узнали о катастрофическом положении ВСУ на фронте

"Десять к одному". СМИ узнали о катастрофическом положении ВСУ на фронте - РИА Новости, 08.02.2024

"Десять к одному". СМИ узнали о катастрофическом положении ВСУ на фронте

Украинские войска столкнулись с острой нехваткой боеприпасов, и на каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:30

2024-02-08T09:30

2024-02-08T10:25

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска столкнулись с острой нехваткой боеприпасов, и на каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских, пишет The Wall Street Journal."Наиболее ощутимая нехватка боеприпасов для артиллерии: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских", — привели слова представителя Службы безопасности Украины журналисты.Отмечается, что украинцам приходится экономить на имеющихся боеприпасах из-за прекращения американской поддержки. Боевики ВСУ теряют позиции на передовой, поскольку не могут сдерживать наступление российских военных.Ранее польская Gazeta Wyborcza сообщала, что потери украинской армии резко выросли из-за нехватки снарядов у ВСУ.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html

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в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, gazeta wyborcza, nbc, политика