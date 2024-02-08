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"Десять к одному". СМИ узнали о катастрофическом положении ВСУ на фронте - РИА Новости, 08.02.2024
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09:30 08.02.2024 (обновлено: 10:25 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/katastrofa-1926083247.html
"Десять к одному". СМИ узнали о катастрофическом положении ВСУ на фронте
"Десять к одному". СМИ узнали о катастрофическом положении ВСУ на фронте - РИА Новости, 08.02.2024
"Десять к одному". СМИ узнали о катастрофическом положении ВСУ на фронте
Украинские войска столкнулись с острой нехваткой боеприпасов, и на каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:30
2024-02-08T10:25
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска столкнулись с острой нехваткой боеприпасов, и на каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских, пишет The Wall Street Journal.&quot;Наиболее ощутимая нехватка боеприпасов для артиллерии: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских&quot;, — привели слова представителя Службы безопасности Украины журналисты.Отмечается, что украинцам приходится экономить на имеющихся боеприпасах из-за прекращения американской поддержки. Боевики ВСУ теряют позиции на передовой, поскольку не могут сдерживать наступление российских военных.Ранее польская Gazeta Wyborcza сообщала, что потери украинской армии резко выросли из-за нехватки снарядов у ВСУ.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
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в мире, киев, украина, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, gazeta wyborcza, nbc, политика
В мире, Киев, Украина, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Gazeta Wyborcza, NBC, Политика
"Десять к одному". СМИ узнали о катастрофическом положении ВСУ на фронте

WSJ: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска столкнулись с острой нехваткой боеприпасов, и на каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских, пишет The Wall Street Journal.
«

"Наиболее ощутимая нехватка боеприпасов для артиллерии: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских", — привели слова представителя Службы безопасности Украины журналисты.

Отмечается, что украинцам приходится экономить на имеющихся боеприпасах из-за прекращения американской поддержки. Боевики ВСУ теряют позиции на передовой, поскольку не могут сдерживать наступление российских военных.
Ранее польская Gazeta Wyborcza сообщала, что потери украинской армии резко выросли из-за нехватки снарядов у ВСУ.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
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Вчера, 09:05
 
В миреКиевУкраинаРоссияСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныGazeta WyborczaNBCПолитика
 
 
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