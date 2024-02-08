Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва — Белград - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/karlson-1926077229.html
СМИ: Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва — Белград
СМИ: Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва — Белград - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ: Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва — Белград
Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва - Белград, вылетевшим из столичного аэропорта Шереметьево в 4.15 мск 8 февраля, сообщается в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:55
2024-02-08T08:55
россия
москва
белград (город)
такер карлсон
дмитрий песков
шереметьево (аэропорт)
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925877608_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_4c647a5c8fb7a8fcab9ec3b2fc3f9d20.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва - Белград, вылетевшим из столичного аэропорта Шереметьево в 4.15 мск 8 февраля, сообщается в Telegram-канале Mash. "Такер Карлсон улетел из России - этой ночью в 4.15 рейсом Москва - Белград из Шереметьево", - говорится в публикации. На снимке, прикрепленном к сообщению, видно американского журналиста, который стоит в салоне самолета. В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации газеты Wall Street Journal, интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано в четверг 8 февраля.
https://ria.ru/20240208/karlson-1926068509.html
россия
москва
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925877608_518:0:3249:2048_1920x0_80_0_0_185e0b270ded8cb77d33ea70bcf078a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, белград (город), такер карлсон, дмитрий песков, шереметьево (аэропорт), интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Москва, Белград (город), Такер Карлсон, Дмитрий Песков, Шереметьево (аэропорт), Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
СМИ: Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва — Белград

Mash: Такер Карлсон покинул Россию в ночь на четверг рейсом Москва — Белград

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва - Белград, вылетевшим из столичного аэропорта Шереметьево в 4.15 мск 8 февраля, сообщается в Telegram-канале Mash.
"Такер Карлсон улетел из России - этой ночью в 4.15 рейсом Москва - Белград из Шереметьево", - говорится в публикации.
На снимке, прикрепленном к сообщению, видно американского журналиста, который стоит в салоне самолета.
В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По информации газеты Wall Street Journal, интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано в четверг 8 февраля.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
"Величайшая угроза": в США раскрыли, что на самом деле совершил Карлсон
Вчера, 07:01
 
РоссияМоскваБелград (город)Такер КарлсонДмитрий ПесковШереметьево (аэропорт)Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала