https://ria.ru/20240208/karlson-1926077229.html
СМИ: Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва — Белград
СМИ: Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва — Белград - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ: Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва — Белград
Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва - Белград, вылетевшим из столичного аэропорта Шереметьево в 4.15 мск 8 февраля, сообщается в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:55
2024-02-08T08:55
2024-02-08T08:55
россия
москва
белград (город)
такер карлсон
дмитрий песков
шереметьево (аэропорт)
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925877608_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_4c647a5c8fb7a8fcab9ec3b2fc3f9d20.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва - Белград, вылетевшим из столичного аэропорта Шереметьево в 4.15 мск 8 февраля, сообщается в Telegram-канале Mash. "Такер Карлсон улетел из России - этой ночью в 4.15 рейсом Москва - Белград из Шереметьево", - говорится в публикации. На снимке, прикрепленном к сообщению, видно американского журналиста, который стоит в салоне самолета. В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации газеты Wall Street Journal, интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано в четверг 8 февраля.
https://ria.ru/20240208/karlson-1926068509.html
россия
москва
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925877608_518:0:3249:2048_1920x0_80_0_0_185e0b270ded8cb77d33ea70bcf078a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, белград (город), такер карлсон, дмитрий песков, шереметьево (аэропорт), интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Москва, Белград (город), Такер Карлсон, Дмитрий Песков, Шереметьево (аэропорт), Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
СМИ: Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва — Белград
Mash: Такер Карлсон покинул Россию в ночь на четверг рейсом Москва — Белград