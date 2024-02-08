https://ria.ru/20240208/karlson-1926077229.html

СМИ: Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва — Белград

СМИ: Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва — Белград - РИА Новости, 08.02.2024

СМИ: Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва — Белград

Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва - Белград, вылетевшим из столичного аэропорта Шереметьево в 4.15 мск 8 февраля, сообщается в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:55

2024-02-08T08:55

2024-02-08T08:55

россия

москва

белград (город)

такер карлсон

дмитрий песков

шереметьево (аэропорт)

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию рейсом Москва - Белград, вылетевшим из столичного аэропорта Шереметьево в 4.15 мск 8 февраля, сообщается в Telegram-канале Mash. "Такер Карлсон улетел из России - этой ночью в 4.15 рейсом Москва - Белград из Шереметьево", - говорится в публикации. На снимке, прикрепленном к сообщению, видно американского журналиста, который стоит в салоне самолета. В среду факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации газеты Wall Street Journal, интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано в четверг 8 февраля.

https://ria.ru/20240208/karlson-1926068509.html

россия

москва

белград (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, белград (город), такер карлсон, дмитрий песков, шереметьево (аэропорт), интервью владимира путина такеру карлсону