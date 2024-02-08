https://ria.ru/20240208/isk-1926246059.html

Минюст Украины подал иск о взыскании активов гендиректора "России сегодня"

Минюст Украины подал иск о взыскании активов гендиректора "России сегодня" - РИА Новости, 08.02.2024

Минюст Украины подал иск о взыскании активов гендиректора "России сегодня"

Минюст Украины обратился в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с просьбой взыскать в пользу Киева активы, принадлежащие гендиректору Международной медиагруппы... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:46

2024-02-08T18:46

2024-02-08T19:09

технологии

украина

дмитрий киселев

маргарита симоньян

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Минюст Украины обратился в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с просьбой взыскать в пользу Киева активы, принадлежащие гендиректору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, сообщается на сайте ведомства. "Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении к Киселеву Дмитрию Константиновичу санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 1 статьи 4 закона Украины "О санкциях", — говорится в заявлении.Других деталей ведомство не привело. Согласно украинскому закону о санкциях, пункт 1-1 предусматривает "взыскание в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно совершать действия".В свою очередь, сам Киселев назвал эту инициативу "сотрясанием воздуха". По его словам, у него нет активов ни на Украине, ни на Западе."Это десятые или двенадцатые по счету санкции — их то вводили, то снимали, то опять вводили. Но это все пустое: никаких активов у меня нет ни на Украине, ни на Западе. Это все просто сотрясание воздуха киевским режимом", — подчеркнул гендиректор МИА "Россия сегодня".Украинское правительство еще в марте 2022 года предложило бессрочно запретить входящие в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости и Sputnik, а также другие российские СМИ. Кроме того, речь шла о введении ограничений против отечественных журналистов и медиаменеджеров, среди которых — генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. При этом "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в санкционный список Киева еще в мае 2018 года. Тогда местным провайдерам предписали заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.

https://ria.ru/20230429/spisok-1868721177.html

https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913797782.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, украина, дмитрий киселев, маргарита симоньян, миа "россия сегодня"