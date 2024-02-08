https://ria.ru/20240208/irak-1926208241.html
Россия готова помогать Ираку укреплять силовые структуры, заявил МИД
Россия готова помогать Ираку укреплять силовые структуры, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2024
Россия готова помогать Ираку укреплять силовые структуры, заявил МИД
РФ готова оказывать содействие укреплению силовых структур Ирака в свете требований, прозвучавших в Багдаде, о выводе иностранного контингента, заявил в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:14
2024-02-08T16:14
2024-02-08T16:14
в мире
ирак
сша
россия
александр кинщак
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150722/44/1507224468_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_2ee3376671fde83e1293731177244807.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. РФ готова оказывать содействие укреплению силовых структур Ирака в свете требований, прозвучавших в Багдаде, о выводе иностранного контингента, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. "РФ неизменно поддерживает усилия руководства Республики Ирак по обеспечению стабильности, безопасности и правопорядка в этой дружественной нам стране. Готовы и далее оказывать содействие укреплению боеспособности иракских силовых структур, прежде всего в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности возникновения рисков в сфере безопасности в случае вывода иностранного контингента из Ирака. При этом, добавил он, Ирак и страны региона в состоянии самостоятельно решать вопросы обеспечения собственной безопасности. "Присутствие на их территории американских войск лишь обостряет военно-политическую ситуацию в этих странах и негативно влияет на обстановку в регионе в целом", - в то же время отметил он.. Премьер-министр Мухаммад Шиа ас-Судани 10 января заявил, что Ирак добивается вывода с его территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*, потому что может сам защитить себя от терроризма. После - уже в начале февраля - комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной коалиции из Ирака, говорится в поступившем РИА Новости сообщении комитета. Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в последнее время в свете постоянных обстрелов шиитским ополчением военных баз США в Ираке на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и атак со стороны США целей в Ираке в ответ на это. Один из последних примеров - гибель 4 января в центре Багдада в результате атаки США одного из командиров шиитского движения "Хизбалла Ан-Нуджаба" Муштака Аль-Джавари. По словам Кинщака, удар является "актом международного терроризма", который и спровоцировал волну протестов в Ираке с требованием немедленного вывода из страны военных США. Кроме того, американские военные 7 февраля нанесли удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах", которого в США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе, заявили в Центральном командования.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240206/ssha-1925577106.html
https://ria.ru/20240126/irak-1923550753.html
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
ирак
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150722/44/1507224468_14:0:5134:3840_1920x0_80_0_0_5965f39f86ec1f25ca1c704cb196d10f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, сша, россия, александр кинщак, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Ирак, США, Россия, Александр Кинщак, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия готова помогать Ираку укреплять силовые структуры, заявил МИД
Глава департамента МИД: Россия готова помогать Ираку укреплять силовые структуры
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. РФ готова оказывать содействие укреплению силовых структур Ирака в свете требований, прозвучавших в Багдаде, о выводе иностранного контингента, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
"РФ неизменно поддерживает усилия руководства Республики Ирак по обеспечению стабильности, безопасности и правопорядка в этой дружественной нам стране. Готовы и далее оказывать содействие укреплению боеспособности иракских силовых структур, прежде всего в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности возникновения рисков в сфере безопасности в случае вывода иностранного контингента из Ирака.
Небензя назвал цель ударов США по Ираку и САР
При этом, добавил он, Ирак и страны региона в состоянии самостоятельно решать вопросы обеспечения собственной безопасности. "Присутствие на их территории американских войск лишь обостряет военно-политическую ситуацию в этих странах и негативно влияет на обстановку в регионе в целом", - в то же время отметил он..
Премьер-министр Мухаммад Шиа ас-Судани 10 января заявил, что Ирак добивается вывода с его территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с террористической организацией "Исламское государство
"*, потому что может сам защитить себя от терроризма. После - уже в начале февраля - комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной коалиции из Ирака, говорится в поступившем РИА Новости сообщении комитета.
Ирак уведомил Россию о готовности США вывести свой военный контингент
Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в последнее время в свете постоянных обстрелов шиитским ополчением военных баз США
в Ираке на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля
в Палестине
и атак со стороны США целей в Ираке в ответ на это.
Один из последних примеров - гибель 4 января в центре Багдада в результате атаки США одного из командиров шиитского движения "Хизбалла Ан-Нуджаба" Муштака Аль-Джавари. По словам Кинщака, удар является "актом международного терроризма", который и спровоцировал волну протестов в Ираке с требованием немедленного вывода из страны военных США.
Кроме того, американские военные 7 февраля нанесли удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах
", которого в США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе, заявили в Центральном командования.
* Запрещенная в России террористическая организация
На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке