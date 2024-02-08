https://ria.ru/20240208/irak-1926208241.html

Россия готова помогать Ираку укреплять силовые структуры, заявил МИД

Россия готова помогать Ираку укреплять силовые структуры, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2024

Россия готова помогать Ираку укреплять силовые структуры, заявил МИД

РФ готова оказывать содействие укреплению силовых структур Ирака в свете требований, прозвучавших в Багдаде, о выводе иностранного контингента, заявил в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:14

2024-02-08T16:14

2024-02-08T16:14

в мире

ирак

сша

россия

александр кинщак

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150722/44/1507224468_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_2ee3376671fde83e1293731177244807.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. РФ готова оказывать содействие укреплению силовых структур Ирака в свете требований, прозвучавших в Багдаде, о выводе иностранного контингента, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. "РФ неизменно поддерживает усилия руководства Республики Ирак по обеспечению стабильности, безопасности и правопорядка в этой дружественной нам стране. Готовы и далее оказывать содействие укреплению боеспособности иракских силовых структур, прежде всего в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности возникновения рисков в сфере безопасности в случае вывода иностранного контингента из Ирака. При этом, добавил он, Ирак и страны региона в состоянии самостоятельно решать вопросы обеспечения собственной безопасности. "Присутствие на их территории американских войск лишь обостряет военно-политическую ситуацию в этих странах и негативно влияет на обстановку в регионе в целом", - в то же время отметил он.. Премьер-министр Мухаммад Шиа ас-Судани 10 января заявил, что Ирак добивается вывода с его территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*, потому что может сам защитить себя от терроризма. После - уже в начале февраля - комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной коалиции из Ирака, говорится в поступившем РИА Новости сообщении комитета. Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в последнее время в свете постоянных обстрелов шиитским ополчением военных баз США в Ираке на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и атак со стороны США целей в Ираке в ответ на это. Один из последних примеров - гибель 4 января в центре Багдада в результате атаки США одного из командиров шиитского движения "Хизбалла Ан-Нуджаба" Муштака Аль-Джавари. По словам Кинщака, удар является "актом международного терроризма", который и спровоцировал волну протестов в Ираке с требованием немедленного вывода из страны военных США. Кроме того, американские военные 7 февраля нанесли удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах", которого в США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе, заявили в Центральном командования.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240206/ssha-1925577106.html

https://ria.ru/20240126/irak-1923550753.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

ирак

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ирак, сша, россия, александр кинщак, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)