https://ria.ru/20240208/irak-1926048497.html

США объявили о ликвидации командира "Катаиб Хезболлах" в Ираке

США объявили о ликвидации командира "Катаиб Хезболлах" в Ираке - РИА Новости, 08.02.2024

США объявили о ликвидации командира "Катаиб Хезболлах" в Ираке

Американские военные 7 февраля нанесли удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах", которого в США считают ответственным за... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T00:07

2024-02-08T00:07

2024-02-08T00:28

сша

ирак

хезболла

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Американские военные 7 февраля нанесли удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах", которого в США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе, заявили в Центральном командовании Пентагона."Седьмого февраля силы Центрального командования США совершили односторонний удар в Ираке в ответ на атаки против своих военнослужащих, уничтожив командира "Катаиб Хезболлах", ответственного за прямое планирование и участие в атаках против сил США в регионе", - говорится в сообщении.В Пентагоне пообещали продолжить предпринимать "необходимые шаги" для своей защиты.Ранее крупнейшая иракская шиитская вооруженная группировка "Кетаиб Хезболлах" подтвердила гибель одного из своих руководителей Абу Бакира ас-Саади. Его автомобиль был подорван на востоке Багдада, предположительно, с помощью дрона. Источник в службах безопасности Ирака сообщил РИА Новости, что жертвами подрыва гражданского автомобиля стали три человека, еще двое ранены.Базирующуюся преимущественно в Ираке группировку американцы подозревают в ударе по своей базе на границе Иордании и Сирии, где в воскресенье погибли трое военнослужащих и свыше 40 были ранены. Движение "Катаиб Хезболлах" при этом заявляло о приостановке операций против американских военных на Ближнем Востоке. В Пентагоне в ответ усомнились в правдивости этих заявлений.

https://ria.ru/20240206/ssha-1925583237.html

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сша, ирак, хезболла, в мире, иордания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году